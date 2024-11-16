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杭廷頓灘市要查選民身分 橙縣法院裁定合法摃上州府

洛杉磯訊
杭廷頓灘市要查選民身分摃上加州政府。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）
杭廷頓灘市要查選民身分摃上加州政府。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

橙縣高等法院法官杜爾貝塔斯（Nico Dourbetas）11月16日作出重大裁決，駁回加州政府控告杭廷頓灘市（Huntington Beach）驗證選民身分措施違法的訴訟。法官認定該措施並未違反現行州法，為這個共和黨佔多數的海濱城市實施全加州唯一的選民身分查核機制開啟綠燈。

杭廷頓灘近20萬居民今年3月通過選民提案，規定地方選務人員自2026年起可要求選民出示身分證明才能投票。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）隨後在4月提告，主張該措施違反州法，恐讓低收入、非白人、青年、老年和身心障礙選民投票受阻。民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）於9月簽署法案，明訂禁止地方政府要求選民出示身分證明，但新法將於2025年生效。

杭廷頓灘市檢察官蓋茨（Mike Gates）認為，此次勝訴是「對加州政府的重大打擊」，並強調市府有權依州憲法制定選舉相關措施，將持續捍衛選民意願。他直言：「如果他們還沒發現的話，杭廷頓灘不會被嚇倒。」加州檢察長辦公室則回應，本案「尚未論及實質內容」，認定該政策明顯違反州法，將提出進一步法律行動。橙縣選務局局長佩奇（Bob Page）先前表示，杭廷頓灘市可自行舉辦地方選舉，或併入全州性選舉由縣選務局辦理。目前加州允許選民採親自投票、郵寄或投遞箱等方式行使投票權，新措施如何落實及是否與2025年生效的州法衝突，仍有待釐清。

杭廷頓灘素有「美國衝浪之都」美譽，近年來多次與州府就移民、住房等政策交鋒。當地共和黨籍選民數量約5.5萬人，遠高於民主黨的4.1萬人，由保守派掌控的市議會曾作出多項爭議性決策，包括限制懸掛國旗規範、以材料安全為由下架公共圖書館兒童區特定書籍等。相較之下，橙縣整體選民數據顯示，民主黨籍人數已超越共和黨。

加州 投票 民主黨

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