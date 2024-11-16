出國4年也能輕鬆復保 台灣健保署最新說明

台灣健保署提醒旅居海外民眾，依規定辦理出國停保，可順利復保。停保滿6個月返台當日復保，須滿3個月後才能再次停保，期間需正常繳保費，建議妥善規畫並保留出入境證明。（pexel示意圖）

許多民眾因工作、求學等長期旅居海外，擔心出國時間過長會影響健保 權益。台灣健保署針對出國停保規定提出詳細說明，強調只要依規定辦理，無論出境多久，返台後都能順利復保。當停保原因消失後，投保單位只需填寫「復保申報表」並送交健保署各分區業務組即可辦理。

關於出國停保的規定，若民眾出國滿6個月以上，返台時將以實際返台日期為復保起始日。值得注意的是，如有短期再出國的需求，必須先復保滿3個月才能再次申請停保，且這3個月期間需正常繳納保費 。若出國未滿6個月就返台，則必須註銷原有的停保紀錄，並補繳停保期間的所有保費，此情況將視同未曾辦理停保。

以2016的實際案例說明：民眾於1月1日辦理出國停保，9月1日返台並停留20天，預計9月21日再次出國。根據規定，9月1日返台當日即開始復保，但需等到12月1日（即復保滿3個月後）才能再次申請停保，期間必須繳納9至11月共3個月的保費。

健保署建議民眾，事先規畫好停復保時間，以免影響自身權益。如有任何相關疑問，可向各分區業務組諮詢。另外，請務必保留所有出入境證明文件，以利後續申請作業。詳細規定也可參考健保署官方網站查詢。