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南加國際短劇節 彰顯影視業新劇種

記者張宏/洛杉磯即時報導
好萊塢紀錄片協會創始會⻓Harrison Angel（左四）和編劇Kurt Paul MacCarley（左六）等電影節人士出席活動。（記者張宏／攝影）
好萊塢紀錄片協會創始會⻓Harrison Angel（左四）和編劇Kurt Paul MacCarley（左六）等電影節人士出席活動。（記者張宏／攝影）

爾灣加大和國際短劇協會舉辦的第一屆國際短劇節日前在爾灣加大(UC Irvine)校園舉行，匯聚百餘名影視行業領導者和創新者，借助論壇和頒獎典禮的形式為短劇創作與在美國的傳播助力。

國際短劇協會和國際文化交流協會聯席會⻓王輝表示，通過論壇和短劇節來提升短劇在全球影視行業的地位，引起主流重視。觀眾希望在有限時間內體驗完整的故事情節，而豎屏短劇在短時間內將複雜的情感、矛盾衝突和劇情呈現給觀眾，滿足其需求。其次短劇也為創作者提供新的創作空間。豎屏短劇製作成本低、創作周期短，創作者可自由探索各種題材和敘事⻛格，希望更多主流業者加入提升品質。

被稱為短劇上市第一股Flex TV的首席戰略執行官賈松濤表示，他們是專注出海短劇的美股上市公司，短劇有很大潛力，2023年整個行業在中國是50億美金的市場規模，已比中國國產電影規模大。從今年9月開始，美洲市場的規模在3000萬美金，這還是市場第一步。進入短劇行業主要是互聯網、網文和做影視的三類人，短劇是互聯網和娛樂業的結合體，借鑒互聯網的前台分析和後台投流的模式做影視，希望隨著更多傳統影視行業人才的介入，讓短劇越做越好。

對於短劇是金融產品的說法，他表示，傳統電影行業投資金額巨大，且製作周期數月甚至幾年，如把傳統電影細分成N個小電影，成本只是傳統電影的幾個百分比，且製作周期縮短到三周的拍攝和製作，不僅風險降低，且孵化更多電影項目。現在短劇更多是中國爽文的轉化，女頻是短劇主力，男頻還在摸索中，他理想的未來是把中國傳統影視劇題材都變成短劇。

美國短劇未來會改變使用中國劇本翻譯成英文的現有模式，Dreame Short COO兼聯合創始人劉智表示，他們今年1月才開始做短劇，現在已拍攝60部短劇，1月到8月的營收已破1000萬美元，投入和收益持平。他們本身是網文平台，匯集大量英文網文，所以進入短劇領域也是順理成章。今年他們以試水為主，未來會發揮其強大網文版權庫的優勢，像他們英文網文版權超過70萬部，然後還有西語等其他語言。以前影視行業做這樣的版權轉化的量太少了，現在短劇成本低且可自製，還有同行想買版權，能充分使用其版權庫。

短劇也為年輕影視業者提供機會。2022年底畢業於南加大電影專業的李安迪說，她想做導演，但是好萊塢不會給她這樣的新人機會，短劇是她的導演技能訓練營，能快速累積經驗。她從今年3月開始拍短劇，現在已拍攝六部短劇。短劇節奏快，需要導演反應靈活，克服不確定性，還要善於和演員及工作人員溝通，她目前最大的一個劇組有40多人。她也在寫長篇電影並希望有機會拍攝，在等待過程中可通過拍攝短劇磨練自己。

活動發起人之一的李冀（左）和張曼君及Richard L. Anderson夫婦合...
活動發起人之一的李冀（左）和張曼君及Richard L. Anderson夫婦合影。（記者張宏／攝影）
短劇「兩山戀」代表（左）領獎。（記者張宏／攝影）
短劇「兩山戀」代表（左）領獎。（記者張宏／攝影）
女演員Sarah Moliski進短劇圈一年已拍攝20多部。（記者張宏／攝影）
女演員Sarah Moliski進短劇圈一年已拍攝20多部。（記者張宏／攝影）
短劇上市第一股Flex TV的首席戰略執行官賈松濤。（記者張宏／攝影）
短劇上市第一股Flex TV的首席戰略執行官賈松濤。（記者張宏／攝影）
洛杉磯中領館文化參贊王太鈺（左三）出席短劇節。（記者張宏／攝影）
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短劇男主角偏好身材高大的白人男演員。（記者張宏／攝影）
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爾灣加大 南加大 投資

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