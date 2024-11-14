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好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

記者張宏/洛杉磯即時報導
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

金條熱賣帶動好市多不斷推出價格高昂的單品。近日這家會員制零售商又推出一套總計170件的炊具套裝，售價4999.99美元。雖然只是線上銷售，但在南加華人區已顯示缺貨狀態。由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的這組藍色套裝包括鑄鐵煎鍋、烤盤和食譜，好像一套在手就可變身法國專業大廚。

據QUARTZ網站報導，這組包括炊具、餐具和配件等藍色套裝，全部由Le Creuset製作，僅在網上限時發售，消費者需要自行拆包和安裝。該套件會裝在六個箱子分批運輸，需要繁重的搬運。

這套炊具套裝裡，有不鏽鋼量盤三個、兩個不銹鋼經典圓形廚師鍋3.5夸脫（quart）、兩個不鏽鋼經典圓形平底鍋3夸脫帶不鏽鋼蓋、兩個不銹鋼經典圓形炒鍋6夸脫帶不鏽鋼蓋、一個8吋的不鏽鋼經典圓形煎鍋、三個不鏽鋼經典深圓形義大利麵鍋和篩子7.5夸脫、一個不鏽鋼圓形防濺罩12.25吋、一個9.5吋不鏽鋼經典圓形煎鍋、一個11吋的不鏽鋼經典圓形煎鍋、一本Le Creuset：法國餐桌上的食譜合集、一本迷你Cocotte烹飪書、一個招牌矩形烘焙機5.25夸脫等等組成藍色炊具矩陣。

雖然這組炊具比金條還貴，但是在好市多網站該商品頁面，輸入南加華人聚集區的郵編號如91754或洛杉磯市區的郵編號等，均顯示已售罄。對於喜愛下廚的消費者來說，這套兼具顏值和實用性的Le Creuset炊具套裝的確充滿吸引力且奇貨可居。

好市多現在掀起「尋寶」熱潮，接連在一系列高價商品上取得成功。2023年9月，好市多開始向其會員出售價值2000美元的金條，銷售額近2億美元。今年1月下旬，好市多開始出售25枚一盎司的銀幣，售價675美元。最近，好市多開始以1089.99美元的價格出售一盎司鉑金條。

在好市多網站該商品頁面輸入南加華人聚集區的郵編號如91754或洛杉磯市區的郵編號...
在好市多網站該商品頁面輸入南加華人聚集區的郵編號如91754或洛杉磯市區的郵編號等，均顯示已售罄。（好市多官網截圖）
好市多網站推出一套總計170件的炊具套裝，售價高達4999.99美元。（好市多官...
好市多網站推出一套總計170件的炊具套裝，售價高達4999.99美元。（好市多官網截圖）

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