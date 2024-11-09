橙縣國慶盃保齡球友誼賽歡樂登場

加州橙縣台灣保齡球協會慶祝中華民國113年國慶在橙縣Fountain保齡球館舉辦第二屆國慶盃保齡球友誼賽。(橙僑中心)

為慶祝中華民國 113年國慶，加州橙縣 台灣保齡球協會近日在橙縣Fountain保齡球館舉辦第二屆國慶盃保齡球友誼賽，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、橙縣僑界僑領共襄比賽，與當地僑民第二代與第三代同場競技，場面溫馨熱鬧。

蕭蓓如開場致詞，感謝總召集人楊博盛精益求精地籌辦第二屆保齡球比賽，讓大家以球會友、鍛鍊運動家精神；橙縣僑界能量相當豐沛，感謝大家支持舉辦多項國慶慶祝活動，成功凝聚當地僑胞向心力。

加州橙縣台灣保齡球協會總召集人楊博盛感謝大家再度熱情參與，他最喜歡的兩個運動就是保齡球與高爾夫球，很榮幸可以在橙縣舉辦第二屆的保齡球友誼賽，成功吸引許多台美第二代與第三代前來參加，大家相互交流增廣人際往來，未來也會持續舉辦。

當天比賽共分為男子成人組、男子長青組、女子成人組與女子長青組及青少年組，出席者包括汪蔚興及陳啟耕僑務委員、林翠雲、邱垂煌及徐湛生三位僑務諮詢委員、陳鳳桃僑務顧問、葉旭旻及黃建誠僑務促進委員，還有許多小朋友前來參加。比賽過程中大家切磋球技，當其他選手擊出全倒時，大家一同為其歡呼鼓掌，現場掌聲、笑聲、加油鼓勵聲不斷，洋溢歡樂的氣氛。比賽結束後，由蕭蓓如頒獎給各組的冠軍分別是男子成人組許凱勝、男子長青組簡克斯、女子成人組楊翔楣、女子長青組林翠雲與青少年組葉品緯。參賽者均表示，藉由運動比賽慶祝國慶是非常特別的方式，除了可強身健體外，也可增進彼此互動；會後，大家也一起共切國慶蛋糕慶祝，期待明年再度切磋球技。