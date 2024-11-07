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范杜拉山火毀2萬畝林地 建築燒毀萬人撤離

洛杉磯訊
截至7日星期四中午，范杜拉縣消防局估計火勢已燒毀的林地增加到1萬9643英畝，目前控制率為0%，至少800名消防員奮戰在火場。（NBC4圖）
截至7日星期四中午，范杜拉縣消防局估計火勢已燒毀的林地增加到1萬9643英畝，目前控制率為0%，至少800名消防員奮戰在火場。（NBC4圖）

聖塔安那焚風7日繼續在范杜拉縣橫行，洛杉磯縣和橙縣及范杜拉縣數百名消防員7日午後奮戰火場，目前該場焚風引發的大火已經迫使上萬人緊急撤離，部分建築燒毀，傷員人數暫時不詳。

范杜拉縣消防局表示，6日星期三上午發生在當地Somis地區Balcom Canyon和Bradley路7900號街區的大火7日繼續快速延燒，由於強勁的焚風推動，大火跳過附近的118號高速公路，快速向西、北、南方向蔓延。

截至7日星期四中午，范杜拉縣消防局估計火勢已燒毀的林地增加到1萬9643英畝，目前控制率為0%，至少800名消防員奮戰在火場。更多消防員馳援火場，包括洛杉磯消防局100名消防員突擊隊。目前空中與地面救火同時進行。

大火造成當地大約3萬1200個家庭停電。南加州多個庇護中心已緊急開放，包括：南加州愛迪生公司在Moorpark緊急設立的救難中心，地址在Arroyo Vista Recreation Center；西米谷老人中心（Simi Valley Senior Cente），地址在3900 Avenida Simi；Ventura Beach Marriott，地址為2055 Harbour Blvd.，這些中心開放到7日晚上10點。

消防官員表示，「許多」建築物已受到火災影響，但暫時無法確定被毀房屋和建築物的數量。當地多條道路已關閉，學校周四全天停課。至少兩人因為吸入煙塵被送往醫院接受治療。

根據消防部門7日午後提供的數字，目前至少1萬4000人被被迫疏散，Camarillo地區5205 Upland Road緊急改為災民急救中心；范杜拉縣集市（Ventura County Fairgrounds，10 E. Harbour Blvd）已緊急改成救難中心，用於接待逃難的大型動物；與此同時，范杜拉縣卡馬裡奧機場（600 Aviation Drive in Camarillo）也被臨時改為小型動物救難中心。

消防部門特別提醒，本次焚風來勢凶猛，而且至少持續到7日晚上，包括洛杉磯縣、聖伯納汀諾和橙縣等地區也均在受威脅範圍，民眾需提高警惕。

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