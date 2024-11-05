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洛杉磯縣登記選民人數創新高 亞太裔居第三

記者丁曙／洛杉磯即時報導
華人社區阿罕布拉市投票中心選民踴躍參與。（記者丁曙／攝影）
華人社區阿罕布拉市投票中心選民踴躍參與。（記者丁曙／攝影）

2024年大選年，洛杉磯縣選務局（RR/CC）公布創紀錄的572萬2621登記選民人數。其中少數族裔人口強勁成長，亞太裔占15.6%位洛縣第三，他們將在許多實力相當的選舉中扮演關鍵角色。

據洛杉磯縣選務局提供的選票樣本，今年大選包括下屆美國總統、聯邦參眾議員、加州參眾議員、洛杉磯縣檢察長和高等法院法官、地方城市議員、學區教委、水區理事等，選票上印有695位候選人，還有10項加州公投案、93項洛杉磯縣地方提案。

洛杉磯縣總人口約970萬，合格選民650萬，登記選民572萬2621人。西裔占49.1%排第一，白人25.3%居第二，亞太裔15.6%第三。為方便英語能力不足的新選民，洛縣選務局依據選民申請數據，提供18種非英語版選務手冊；其中，西語版27萬3403冊最多，中文版5萬902冊第二，還有韓文、菲律賓文、越南文等，合計39萬7922冊非英文版。

比較上屆總統大選，洛杉磯縣主要政黨和無黨派選民的登記人數略有消長。2020年大選，洛縣民主黨占比52.67%，無黨派24.72%，共和黨17.09%。2024年大選，民主黨占比略降為52.3%，無黨派降為22.62%，而共和黨選民則略升至18.3%。此外，洛杉磯縣的登記選民總人數，從2020年565萬4218人上升至572萬2621人。

為確保選民順利投票，洛杉磯縣選務局提前29天將選票郵寄給所有註冊選民，包括完整選票、回郵信封、密封套和「我已投票」（I voted）貼紙，以及在全縣設置400多個選票回收箱，提供選民送回選票。同時為分流選舉日當天的人潮，從10月7日開始，選務局開放提前投票（Early Voting）作業。

今年洛杉磯縣選務局將全縣劃分為3087個選務區，設置648個投票中心和695個選務辦公室，動員工作人員1萬2000人，成立票務組901個，編制預算開支近1億4811萬8000元。

洛杉磯縣設有400多個選票回收箱供選民交回郵寄選票。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣設有400多個選票回收箱供選民交回郵寄選票。（記者丁曙／攝影）

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