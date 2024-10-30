南加路怒拔槍 一男身中五彈 無辜路人也被殺

50多歲報警男子的Toyota Tocoma轎車被拖走調查。（NBC新聞網）

洛杉磯 市29日發生連環槍擊 案，兩名受害者分別在Mid-Wilshire社區及韓國城被槍殺，兩個地點相隔僅2哩。警方表示，這兩起槍擊案相關聯，起因可能是路怒。

根據NBC新聞網的報導，洛杉磯市警局先是在29日下午4時22分接到報警，趕到洛杉磯市Mid-Wilshire地區的South Victoria大街900號社區，發現一名40多歲的西裔男子身中至少五槍，當場死亡。

洛杉磯市兇案調查警探Samuel Marullo介紹，目前該案仍在調查中，根據警方掌握的資訊，當時一名50多歲的男子走路靠近騎電動自行車的受害男子，向其開了幾槍並毆打他，之後跳上一輛轎車，沿著Victoria大街往南逃離。警方表示，這是一起有目的的兇殺案，目前尚不知兇嫌與受害人之間的關係。但警方認為這是一起怒路事件。

同一天晚10時30分，以上案件中的50多歲行兇男子走進洛杉磯市警局，稱在韓國城有一名女子死亡。警方趕到現場後發現，一名女子在車內被槍殺，車子停在一棟公寓樓前。

警方表示，這名女子可能只是一名無辜路人。兩起兇案發生地相隔二哩，警方研判兩起兇案有聯繫。報警的50多歲行兇男子駕駛的白色Toyota Tocoma轎車，被警方拖走調查。

目前警方未透露這起怒路事件的經過細節，兩名受害者身分也未公布。

任何人若有改起案件的線索，可致電洛杉磯市警局西區分局310-444-0701。