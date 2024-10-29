不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

亞馬遜 Prime會員最為民眾所熟知的優惠就是prime兩天內快速送達服務，以及個別商品價格優惠。其實Prime會員還有其他隱藏福利和優惠，例如免費閱讀電子書，網購Whole Foods免運費，免費無限雲端 相片存儲，打印相片超值折扣等。

首先，Prime會員每月月費為14.99美元或可一次性支付年費139美元。學生和低收入者有超長試用期以及額外月費優惠。Prime會員如好市多會員卡一樣，一個Prime會員號可以最多添加同一住址的兩個成人帳號使用，以及四個青少年，四個13歲以下小孩使用。因此，一個Prime會員號幾乎全家人都可以用。

Prime會員最大的隱藏優惠之一，是雲端無限相片存儲功能。在如今手機照相普及的情況下，照片經常佔滿手機內存，又不知如何存儲。Prime會員只需下載Amazon Photos，即可無限上傳照片。Amazon Photos還提供5G的視頻存儲空間。此外，亞馬遜還與照片打印公司Shutterfly合作，Prime會員可享受45%折扣，35元以上免郵的優惠。

Prime會員還可使用Prime Reading，免費閱讀超過3000本電子書籍，每月還有編輯精選，推薦一本新書，免費閱讀。

Prime會員在購買服飾、鞋子時享受「先試再買」服務。在亞馬遜網站上，有一些是參與該政策的服飾，多是亞馬遜自營品牌。Prime會員挑選服飾，郵寄到家，有七天時間看衣服是否合適，留下合適的衣服，再支付這部分衣服的錢。

亞馬遜Prime會員還可以在Prime Gaming免費玩遊戲，Prime會員還可以免費訂閱遊戲串流網站Twitch。此外，Prime會員還可與BP加油項目綁定，每加侖汽油可享10分錢的優惠。BP在加州 運營的加州站為ARCO。

除了以上優惠，亞馬遜網站有一年兩次針對Prime會員的大促銷。一次在7月中旬，為最初的Prime Day，後來亞馬遜在10月也推出促銷日，稱為「Prime Big Deal Days」，是一次時長48小時的促銷活動；亞馬遜還有Prime Music，Prime會員每月花費9.99元即可享受無限音樂；Prime會員還可以在Whole Food’s購物享受部分商品折扣，網上訂購Whole Food’s可以免郵費，無論購買金額大小；亞馬遜與訂餐APP Grubhub 合作，11月17日之前，Prime會員可享受免費送餐服務，訂單20元以上可享受八折優惠。