洛杉磯知名酒吧被指「下藥」頻發 曾發生性侵案

西好萊塢知名酒吧老闆表示，下藥問題廣泛存在，並非其酒吧獨有。（Pixabay）

洛杉磯 西好萊塢 （West Hollywood）知名酒吧The Abbey長期以來在網路上被指「下藥」現象頻發，近日，酒吧老闆正面回應網絡討論與指控，表示酒吧一直高度重視店內安全，下藥問題廣泛存在，並非其酒吧獨有。

據「好萊塢報導」消息，舒克拉夫特（Tristan Schukraft）於2023年11月購買了The Abbey及其姊妹酒吧The Chapel。10月9日，他在Instagram上發布一則影片回應這些指控。在影片中，舒克拉夫特表示，「下藥問題廣泛存在，並非我們酒吧獨有。」他還補充道，「關於The Abbey的網路陰謀論五花八門。我們發現任何人對飲品動手腳，會立刻將其驅逐、移交執法部門並永久禁止入內。」另有一則在TikTok 上累積了近60萬次觀看的影片，聲稱「The Abbey常被視為美國最危險的酒吧之一。」

2024年1月，非營利新聞機構「The 19th」發表了一篇調查報導，綜合多位受害者、執法人員、酒吧員工的訪談，追溯指控事件至2007年。報導指出，過去三年間，超過70位受訪者表示，他們曾前往The Abbey並飲用少於平時酒量的酒精飲品，有些人甚至只喝了汽水或水，但仍感到不同程度的迷失方向或喪失意識。

KTLA新聞台曾聯繫洛杉磯縣警局及西好萊塢警局，以獲取相關數據或公共資訊，但尚未收到回應。舒克拉夫特在影片中強調，「最近一波所謂的下藥案件中，唯一的逮捕行動是由我們的保安團隊促成的。」他還提到，The Abbey擁有比區內其他場所更多的保安，包括便衣和武裝保安。不過，官方尚未證實此說法。然而，2023年曾有一宗警方確認的下藥及性侵案件發生於The Abbey。據稱是酒吧保安透過監控錄像認出嫌疑人，並協助次日將其逮捕。

舒克拉夫特表示，除了加強員工培訓和安全措施，酒吧還提供免費的飲品測試紙以防範下藥。若顧客對飲品有疑慮，可以要求調製新的飲品。酒吧鼓勵任何懷疑自己遭到下藥的顧客立即報案並尋求醫療協助。

近年來，在Reddit、TikTok等社交平台上，相關帖子累積了數百萬次觀看。用戶分享親身經歷或轉述聽聞的故事，以提高公眾對下藥問題的認識。其中一則2021年發布的TikTok影片擁有超過130萬次觀看，講述一位用戶自稱曾在該酒吧遭下藥的經歷，並附上其他社交媒體上的類似帖子截圖。該用戶在影片標註中呼籲，「抵制西好萊塢的The Abbey，並提醒朋友注意安全。」