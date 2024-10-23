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洛杉磯縣府部門禁止向違法供應商購買槍械

洛杉磯訊
洛杉磯縣委會通過新規，禁止縣府部門從違反槍支法規的供應商處購買槍支，以加強槍支管制並保障公共安全。（pexel示意圖）
洛杉磯縣委會通過新規，禁止縣府部門從違反槍支法規的供應商處購買槍支，以加強槍支管制並保障公共安全。（pexel示意圖）

洛杉磯縣委會10月22日一致通過由洛縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）提案、蘇麗絲（Hilda L. Solis）連署的嚴格新規，禁止縣政府機構向違反槍支安全法規的供應商購買槍支。布雷迪組織（Brady）報告指出，加州各級政府每年耗費數百萬元向違規槍商購買武器，新規要求供應商必須保證遵守所有法規，未曾因重大違規遭指控，且不得向禁止持槍者售槍。

根據新規定，所有槍支供應商必須在偽證罪的懲罰下簽署聲明，保證其完全遵守聯邦、州及地方的槍支法律與法規，並且未曾因重複或嚴重違規行為被查處。槍支供應商最常見的違規之一就是向那些法律禁止購買槍支的人出售武器。

韓珍妮在會議上指出，當槍支供應商選擇違反法律法規時，實際上是在將自身經濟利益置於社區安全之上。她強調，不該將洛縣納稅人一分錢花在這些不守法的供應商身上。

蘇麗絲則指出，槍支暴力持續威脅著社區安全，縣政府有責任採取行動保護居民。她認為，確保所有向洛縣政府供應槍支的廠商都嚴格遵守相關法律。她補充說，這些基於常識的規定將為槍支供應商設立明確標準，有效降低不當人士取得槍支的可能性。

此項提案源於布雷迪組織（Brady）近期發布的一份調查報告。報告揭露，加州各級政府每年投入數百萬美元，向違反槍支法規的供應商購買槍械和彈藥。而在今年6月，KCAL新聞台記者帕隆博（Ross Palombo）報導聖地牙哥縣通過類似禁令後，促使韓珍妮將此提案納入洛杉磯縣監事會議程。7月間，韓珍妮與蘇麗絲即指示縣內務局（Internal Services Department）研擬相關採購程序，昨日的動議正式確立此一機制。研究顯示，當供應商有違反槍支法律的紀錄時，從其處購買的槍支更容易在犯罪活動中被發現。這些供應商儘管因違規行為危及公共安全，卻仍持續獲得政府採購合約。

值得注意的是，這並非洛杉磯縣委會首次就槍支管理作出重大決策。據悉，去年韓珍妮和蘇麗絲曾共同推動一項法令，禁止洛縣各部門拍賣或出售剩餘槍支及彈藥。當時，該法令成功阻止了洛縣懲教局計畫將數百支槍拍賣給槍支供應商的提議。該法令規定，洛縣政府部門不再需要的槍支都必須徹底銷毀，杜絕流入市場的可能。

槍支 洛縣 蘇麗絲

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