南加凱瑟醫療集團 2400心理健康人員罷工

凱瑟心理健康員工在洛杉磯罷工（來自美聯社/Damian Dorvaganes）

凱瑟連鎖醫療集團（Kaiser Permanente）旗下逾2400名南加州 的心理學家、治療師、社工等心理健康 從業人員，於21日周一展開無限期罷工 ，抗議人手不足導致的過重工作負荷——工會指稱這已使得凱撒的心理健康服務質量「低於標準」。

代表這些員工的「全國醫療工作者工會」（National Union of Healthcare Workers）正在與總部位於屋崙的這家醫療巨頭協商新合約。工會表示，罷工員工要求凱瑟聘請更多人手，以減輕現有員工的負擔。

凱瑟當日發表聲明，指責工會在談判中「故意拖延」，並強調公司已提出了「強有力的方案」，而工會的要求「過分且不合理」。

罷工行動在洛杉磯、橙縣、聖伯納汀諾及聖地牙哥等地的凱瑟醫療點展開。來自貝克斯菲（Bakersfield）的持證婚姻與家庭治療師Antonia Rodarte與約35位同事一起趕赴洛杉磯參加罷工活動。她表示，看到同事疲憊不堪的情況越來越嚴重，很多人選擇離職，因為無法應付日益加重的工作量。凱瑟過分強調病人數量，而忽視了醫療質量。

精神諮詢師Natalie Espinoza則指出，凱瑟在南加州「人手不足且工作過量」。她提到，自己每天要看多達10名病人，經常連午飯時間都無法保證，甚至很少有時間完成文書工作。

凱瑟認為此次罷工「完全沒有必要」，並表示工會要求全職治療師每周的工作時間中至少有19個小時不看診，這「不可接受並將大幅減少病人獲得心理健康照護的預約機會」。

這是凱瑟心理健康從業人員兩年來的第二次罷工。2022年北加州的心理健康工作者曾進行為期10周的罷工，最終凱瑟同意為患者護理以外的任務提供更多時間，並增加人手及服務範圍。加州參議員Maria Elena Durazo參與了在洛杉磯的罷工行動，表示此次南加州的罷工員工要求享有與北加州同樣的待遇。

凱瑟表示，公司將通知受罷工影響的病人，也會安排其他具備資格的專業治療師為病人提供服務。