歷史資料顯示 失智症患者曾被當瘋子對待

洛杉磯居民通過家族史料發現，百年前失智症被當作精神病對待。（示意圖取自Pexels）

失智症（Dementia）是一種大腦退化性疾病，會影響人的記憶、思考、語言等多方面的能力，需要及時診斷和治療。但在一百多年前，這種疾病卻被視為精神病，導致一些人度過悲慘的晚年生活。

據洛杉磯 每日新聞報導，洛杉磯布班克（Burbank）一位退休 教師布萊恩（Brian Crosby），在研究自己的家族史時，偶然發現一份從未被家人提及的死亡證明，是祖父博格霍西安 (Crosby Boghossian)的。死亡證明顯示，博格霍西安於1916年去世，享年32歲，他被埋葬在紐約州 北部一家精神病院後院的第991號墓碑下。他的死因被列為GPI，即精神病全身癱瘓（ general paralysis of the insane）。但如今，這種病已被稱為晚期失智症。

在1916年，人們不會以同情和關懷的態度對待這種疾病。博格霍西安去世時，沒有葬禮，也沒有家人在他墓前告別。在去世前的45天，他被送上火車，從紐約州的雪城（Syracuse）家中送往兩小時車程外的州立精神病院。他留下一位妻子，當時正懷著第三個孩子，但因為對這種疾病的羞恥感，祖母再也沒有提起過祖父的名字。在過去的108年，沒有人去過祖父的墓地祭奠。

布萊恩表示，這是烙印在家庭身上的恥辱，人們不希望家族成員中有精神病，祖父的名字就這樣消失了，就像從未存在過一樣。布萊恩回憶，自己的父親以前總是開玩笑說，將姓氏從博格西安改為克羅斯比，是為紀念歌手Bing Crosby，但真正的原因似乎並不如此。

精神病院的管理人員證實，博格霍西安被埋在已經關閉了40多年的廢棄墓地。