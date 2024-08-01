醜聞纏身近一年 美國小姐選美在洛城重啟

猶他州佳麗沃特2023年11月拿下第72屆美國小姐后冠，但她此後宣布，為了自己的心理健康，決定辭去這項頭銜。(取自Noelia Voigt Instagram)

經歷近一年動盪，美國小姐（Miss USA）和美國青少年小姐（Miss Teen USA）選美比賽將在洛杉磯 舉行。兩項賽事曾在2023年因冠軍辭職和內部醜聞備受關注。本年度共有102名選手參加這兩項賽事，其中美國青少年小姐決賽於1日率先登場，美國小姐決賽則於4日在孔雀劇院（Peacock Theater）舉行。各界十分關注這兩項賽事能否順利落幕，洗刷去年風波帶來的負面影響。

兩項選美比賽項目包括泳裝或運動裝展示、晚禮服展示及面試。現任美國小姐甘凱維奇（Savannah Gankiewicz）將為新科冠軍加冕。甘凱維奇是在去年5月接替辭職的沃特（Noelia Voigt）。而美國青少年小姐的冠軍寶座，目前仍然懸缺；這在選美史上，也是首次。去年5月，美國小姐沃特和美國青少年小姐斯里瓦斯塔瓦（UmaSofia Srivastava）先後宣布退出。沃特以心理健康 為由辭職，斯里瓦斯塔瓦則稱與組織理念不合。沃特的辭職信曝光後，揭露選美組織的管理問題和性騷擾 等爭議。選美組織主席羅斯（Laylah Rose）甚至被指控誹謗沃特。

沃特辭職信中指出，組織存在獎品延遲發放等管理問題，並指控組織「有毒的工作環境」，缺乏「有效處理者」，導致她在活動期間遭受性騷擾。她還聲稱，羅斯在與組織內外人士交談時，誹謗她的品格，稱其為「精神病」。這一事件在業內引起巨大反響，選美組織一度陷入混亂。兩位退賽冠軍的母親公開呼籲組織道歉，並警告未來參賽者慎重考慮。隨後，甘凱維奇接任美國小姐，但她的任期僅不到三個月。

本年度比賽主持人也已確定，美國小姐選美將由真人秀明星Garcelle Beauvais主持，而美國青少年小姐選美則由Rachel Lindsay和Justin Sylvester主持。雖然今年的獎品細節尚未公布，過去美國小姐的獲勝者可以獲得豐厚報酬和福利，包括六位數薪水、一套洛杉磯公寓、一輛豪華轎車，以及名牌服裝、五星級度假村住宿和電視節目演出機會等。

選美組織近年來多次調整參賽規則，如今已婚、離婚和懷孕女性均可參賽，年齡上限也取消。今年有33歲的已婚母親獲得州冠軍的歷史性突破。美國小姐與美國青少年小姐雖同為全國性選美大賽，但兩者定位略有不同。美國青少年小姐側重獎學金計畫，美國小姐則著眼國際舞台，冠軍可代表美國角逐環球小姐桂冠。在比賽環節上，美國青少年小姐取消爭議性較高的泳裝展示環節。