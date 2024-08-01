我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧體操╱女子全能 拜爾絲無懸念奪金

巴奧乒乓╱中國孫穎莎、陳夢雙雙奏凱 躋身女單4強

醜聞纏身近一年 美國小姐選美在洛城重啟

洛杉磯訊
猶他州佳麗沃特2023年11月拿下第72屆美國小姐后冠，但她此後宣布，為了自己的心理健康，決定辭去這項頭銜。(取自Noelia Voigt Instagram)
猶他州佳麗沃特2023年11月拿下第72屆美國小姐后冠，但她此後宣布，為了自己的心理健康，決定辭去這項頭銜。(取自Noelia Voigt Instagram)

經歷近一年動盪，美國小姐（Miss USA）和美國青少年小姐（Miss Teen USA）選美比賽將在洛杉磯舉行。兩項賽事曾在2023年因冠軍辭職和內部醜聞備受關注。本年度共有102名選手參加這兩項賽事，其中美國青少年小姐決賽於1日率先登場，美國小姐決賽則於4日在孔雀劇院（Peacock Theater）舉行。各界十分關注這兩項賽事能否順利落幕，洗刷去年風波帶來的負面影響。

兩項選美比賽項目包括泳裝或運動裝展示、晚禮服展示及面試。現任美國小姐甘凱維奇（Savannah Gankiewicz）將為新科冠軍加冕。甘凱維奇是在去年5月接替辭職的沃特（Noelia Voigt）。而美國青少年小姐的冠軍寶座，目前仍然懸缺；這在選美史上，也是首次。去年5月，美國小姐沃特和美國青少年小姐斯里瓦斯塔瓦（UmaSofia Srivastava）先後宣布退出。沃特以心理健康為由辭職，斯里瓦斯塔瓦則稱與組織理念不合。沃特的辭職信曝光後，揭露選美組織的管理問題和性騷擾等爭議。選美組織主席羅斯（Laylah Rose）甚至被指控誹謗沃特。

沃特辭職信中指出，組織存在獎品延遲發放等管理問題，並指控組織「有毒的工作環境」，缺乏「有效處理者」，導致她在活動期間遭受性騷擾。她還聲稱，羅斯在與組織內外人士交談時，誹謗她的品格，稱其為「精神病」。這一事件在業內引起巨大反響，選美組織一度陷入混亂。兩位退賽冠軍的母親公開呼籲組織道歉，並警告未來參賽者慎重考慮。隨後，甘凱維奇接任美國小姐，但她的任期僅不到三個月。

本年度比賽主持人也已確定，美國小姐選美將由真人秀明星Garcelle Beauvais主持，而美國青少年小姐選美則由Rachel Lindsay和Justin Sylvester主持。雖然今年的獎品細節尚未公布，過去美國小姐的獲勝者可以獲得豐厚報酬和福利，包括六位數薪水、一套洛杉磯公寓、一輛豪華轎車，以及名牌服裝、五星級度假村住宿和電視節目演出機會等。

選美組織近年來多次調整參賽規則，如今已婚、離婚和懷孕女性均可參賽，年齡上限也取消。今年有33歲的已婚母親獲得州冠軍的歷史性突破。美國小姐與美國青少年小姐雖同為全國性選美大賽，但兩者定位略有不同。美國青少年小姐側重獎學金計畫，美國小姐則著眼國際舞台，冠軍可代表美國角逐環球小姐桂冠。在比賽環節上，美國青少年小姐取消爭議性較高的泳裝展示環節。

性騷擾 洛杉磯 心理健康

上一則

加國黃刀鎮看極光 NASA評為全球最適合觀測地點

延伸閱讀

研究：美國石油業甲烷排放量遠超過監管機構預估值

研究：美國石油業甲烷排放量遠超過監管機構預估值
巴奧╱選手間的貧富差距 可能比你想像的還大

巴奧╱選手間的貧富差距 可能比你想像的還大
美債漲勢能持續到年底嗎？專家：緊盯2大發展

美債漲勢能持續到年底嗎？專家：緊盯2大發展
干涉內政為由 中國制裁麻州聯邦眾議員麥高文 1日起生效

干涉內政為由 中國制裁麻州聯邦眾議員麥高文 1日起生效
豐田宣布上季獲利成長17% 為何股價還重摔8%?

豐田宣布上季獲利成長17% 為何股價還重摔8%?
川普政府前官員談外交：台國防開支嚴重不足

川普政府前官員談外交：台國防開支嚴重不足

熱門新聞

專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

2024-07-29 20:54
Jeffrey Chao（中）在律師陪同下召開記者會。（本報檔案照，記者沈瑋/攝影）

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

2024-07-26 14:46
Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
Rachelle說，Alison告訴她「我來到ABC是為了講述我的故事，沒有人願意聽我說話。」（截自ABC7新聞）

蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」

2024-07-25 18:09
蒙市少女失蹤案反轉重重，律師表示疑點重重。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／母親虐待父親綁架？蒙市少女失蹤案反轉重重

2024-07-27 20:04
趙安的父親Jeffrey Chao（中）和代表律師Hannah Bui（左）和Romero（右）陪同下召開記者會，主動表示此事不涉及「綁架」。（本報檔案照）

蒙市少女假失蹤真藏匿 若三罪成主謀最高9年

2024-07-26 18:27

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰