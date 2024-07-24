華裔Uber司機聖谷失蹤 患憂鬱症家人擔憂

31歲的華裔男子張科林於7月21日失蹤，最後一次被人看到是在哈仙達岡。（洛縣警局）

洛杉磯縣警察局（Los Angeles County Sheriff's Department）表示，正在搜尋一名上週在聖蓋博谷駕駛Uber和Lyft 時失蹤的華裔男子。

31歲的張科林（音譯，Colin Truong）是一名Uber和Lyft司機，他最後一次被看到是在7月21日（周日）下午2點，當時他在華人聚集城市哈仙達岡（Hacienda Heights）開車。據警員稱，張科林患有抑鬱症，他們對他的健康狀況表示擔憂。

根據警方描述，張科林的身高約為5呎7吋，體重約150磅，是一名亞裔 男子，棕色眼睛，留著扁梳頭，胸前有一個動漫圖案紋身。他最後一次被看到時，身穿黑色阿迪達斯運動褲、黑色帶星星的T恤、戴著一頂帽子。

警方補充，他當時駕駛的是一輛灰色2020款豐田凱美瑞，車牌號為加州 牌照8SOF713。

警方表示，任何了解此事件信息的人請聯繫洛縣警局失蹤人員部門，電話為323-890-5500。民眾也可以撥打 (800) 222-TIPS (8477) 聯繫「滅罪熱線」或是使用手機應用程序「P3 Tips」、網站http: //lacrimestoppers.org匿名提供信息。