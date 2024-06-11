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前中情局長豪宅3000萬售出 聖瑪利諾房市創新高

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
麥康恩莊園俯瞰圖。（谷歌截圖）
麥康恩莊園俯瞰圖。（谷歌截圖）

前美國中情局局長麥康恩（John McCone）位於南加州富裕小城聖瑪利諾（San Marino）的莊園，最近以3000萬美元售出，創下該市銷售紀錄。這筆交易打破了該市2021年由前南加州大學（USC）校長豪宅交易創下的紀錄。資深地產經紀Sherry Li認為，交易額創下新紀錄與屋主名頭沒有太大關係，主要還是莊園的地理位置及其它突出特點在市場價值。

據報導，這座莊園占地約5.5畝，位於聖瑪利諾高級Lacy Estates莊園區。住宅面積為1萬3706平方呎，共有九間臥室和15間浴室，分布在三棟建築中，中間由花園相連。這筆交易在莊園正式上市一個月後，以比原要價2250萬元高出33%的價格成交，從而打破了2021年7月由前南加州大學校長的豪宅交易的紀錄。

房地產公司Compass的上市代理Brent Chang表示，「儘管南加大校長的房子占地更多，但買家對麥康恩先前的房子反應更好。任何踏入這處房產的人都知道它有某種特別之處。」他進一步強調，「這處房產所提供的隱私性很大程度上提升了它的價值。」

所交易的莊園擁有三棟建築，包括由著名建築師Eggers & Wilkman於1957年設計的主樓，隱藏在長車道盡頭的高樹籬後，不被外界窺探。建築公司Johnson, Kaufmann & Coate於1921年為該房產的原主人西弗倫斯建造了較早的兩座建築。西弗倫斯是一位著名石油大亨和慈善家。這些建築包括位於四車位車庫之上的原始員工宿舍和後來擴建的游泳池房。

根據加州花園與景觀歷史學會期刊「Eden」的一篇文章，西弗倫斯夫婦購買了這片土地，並委託建築師Reginald Johnson、Gordon B. Kaufmann和Ronald E. Coate以及景觀師Paul Thiene設計他們的冬季居所。

文章中還描述了一個「精心設計」的場景，包括穿過梯田花園和橡樹林的曲折小徑，兩側有羅馬柱的50呎長游泳池，周圍是「被蕨類植物覆蓋的林地池塘，由一條溪流供水」，還有「從房子延伸出來的長草坪」兩側種有修剪整齊的樹籬。

據地產文件，西弗倫斯於1957年將莊園轉讓給麥康恩。麥康恩最初聘請了建築師科特（Coate_更新原來的房子，但最終選擇建造一座新房。這座單層房屋由Henry Eggers和Walter Wilkman公司以新古典主義風格設計，採用了當時最尖端的設計、安全設施和工程技術，「但仍展示了與原來相同的奢華和優雅」。

Brent Chang說，「由於是甘迺迪時代的CIA局長所有，莊園具有許多明顯和隱藏的安全隱私功能。艾森豪總統、甘迺迪家族成員、伊朗及日本貴賓等都是這座莊園常客，但從未公開他們曾經在那裡留宿過。」

據當時的新聞報導顯示，當甘迺迪總統任命麥康恩接替杜勒斯擔任中央情報局局長時，麥康恩就住在這個莊園中。當時美國發現前蘇聯秘密在古巴布置了可在不到五分鐘內，打到美國大多數主要城市的核導彈後，麥康恩就此成為1962年古巴導彈危機時的CIA局長。「華盛頓郵報」稱，麥康恩一直住在聖瑪利諾直到1979年；他於1991年去世，享年89歲。

加州大學 南加大 聖瑪利諾

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