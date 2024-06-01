洛縣心理健康局多語服務 助華裔紓解壓力排遣煩惱

洛縣心理健康局為居民免費提供的心理健康聊天工具iPrevail，專家指導使用者應對焦慮、抑鬱、壓力和創傷後應激障礙（PTSD）等，有在線中文翻譯可選。（網頁截圖）

新冠疫情期間，隨著種族歧視和仇恨犯罪的增加，亞裔社區承受了巨大的心理壓力和恐懼，蒙市槍擊案更使許多人陷入焦慮、孤立無助。洛杉磯縣心理健康 局（Los Angeles County Department of Mental Health，簡稱LACDMH）積極提供相應的文化和語言需求的專業服務，幫助華裔 群體有效應對心理創傷和壓力。

臨床心理諮商師（LCSW）杜信華（Jennifer Duh）介紹道，LACDMH在亞凱迪亞、阿罕布拉、西柯汶那、長堤等城市設有門診中心，提供國語或粵語服務，患者可以撥打24小時免費專線800-854-7771，要求轉接中文服務，尋求更多資訊。有一些門診中心亦會舉辦許多社區互動活動，包括喝茶、讀書會、編織等，還有與心理健康知識有關的講座，幫助民眾更有效地溝通、紓解鬱結。

她表示，雖然華裔社區談論起心理問題或許仍然較為困難，但是不可忽視自己的真實感受，積極尋求幫助非常重要。尋求幫助並不意味著承認自己是弱者、失敗者，相反地，這是非常勇敢的舉措，想要真正面對、傾聽自己的內心，不再受框架所束縛。除了關注自身的狀況，如有餘力，也可多關心周圍的人有沒有改變，比如變得易怒、暴躁或是悶悶不樂。她希望，面對心理健康問題時，更多人能誠實面對自己並尋求專業協助，這不僅能幫助自己，也能促進整個社區的健康發展。