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洛縣心理健康局多語服務 助華裔紓解壓力排遣煩惱

記者沈瑋／洛杉磯縣即時報導
洛縣心理健康局為居民免費提供的心理健康聊天工具iPrevail，專家指導使用者應對焦慮、抑鬱、壓力和創傷後應激障礙（PTSD）等，有在線中文翻譯可選。（網頁截圖）
洛縣心理健康局為居民免費提供的心理健康聊天工具iPrevail，專家指導使用者應對焦慮、抑鬱、壓力和創傷後應激障礙（PTSD）等，有在線中文翻譯可選。（網頁截圖）

新冠疫情期間，隨著種族歧視和仇恨犯罪的增加，亞裔社區承受了巨大的心理壓力和恐懼，蒙市槍擊案更使許多人陷入焦慮、孤立無助。洛杉磯縣心理健康局（Los Angeles County Department of Mental Health，簡稱LACDMH）積極提供相應的文化和語言需求的專業服務，幫助華裔群體有效應對心理創傷和壓力。

臨床心理諮商師（LCSW）杜信華（Jennifer Duh）介紹道，LACDMH在亞凱迪亞、阿罕布拉、西柯汶那、長堤等城市設有門診中心，提供國語或粵語服務，患者可以撥打24小時免費專線800-854-7771，要求轉接中文服務，尋求更多資訊。有一些門診中心亦會舉辦許多社區互動活動，包括喝茶、讀書會、編織等，還有與心理健康知識有關的講座，幫助民眾更有效地溝通、紓解鬱結。

她表示，雖然華裔社區談論起心理問題或許仍然較為困難，但是不可忽視自己的真實感受，積極尋求幫助非常重要。尋求幫助並不意味著承認自己是弱者、失敗者，相反地，這是非常勇敢的舉措，想要真正面對、傾聽自己的內心，不再受框架所束縛。除了關注自身的狀況，如有餘力，也可多關心周圍的人有沒有改變，比如變得易怒、暴躁或是悶悶不樂。她希望，面對心理健康問題時，更多人能誠實面對自己並尋求專業協助，這不僅能幫助自己，也能促進整個社區的健康發展。

她還提到，所幸現在這一代年輕人比較注重心理健康，希望更多瞭解自己是誰、如何成長，同時也會向自己的父母和家人傳達尋求幫助的重要性。技術發展也讓更多的工具成為可能，比如LACDMH為洛縣居民免費提供的心理健康聊天工具iPrevail，這項基於臨床研究的服務，會有訓練有素的真人同行專家（peer coach）指導使用者應對焦慮、抑鬱、壓力和創傷後應激障礙（PTSD）等，有在線中文翻譯可選，且24小時開放、安全保密，洛縣居民可訪問https://lacounty.iprevail.com/瞭解詳情。

每天花10分鐘冥想，有助放鬆心情，紓解壓力。(本報系圖片)
每天花10分鐘冥想，有助放鬆心情，紓解壓力。(本報系圖片)

心理健康 洛縣 華裔

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