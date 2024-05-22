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南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華女銀行帳戶的錢都處於待轉出（Pending）狀態。（受訪者提供）
華女銀行帳戶的錢都處於待轉出（Pending）狀態。（受訪者提供）

洛杉磯華裔居民張致君，5月的一天醒來時，手機突然沒有信號。她隨即查詢多個銀行帳戶，發現其中一個帳戶已被盜取帳號、密碼，無法登陸；另一個帳戶存款處於準備轉出（Pending）狀態；一張信用卡消費記錄顯示，已被人盜刷提現。當事人表示，一切的噩夢，都源於手機帳號被人盜用接管。

事發在5月上旬，張致君早上起床時，意外發現手機沒有任何信號，「我的第一反應是，不可能欠費，因為剛充一年的電話費」。生性敏感的她，趕緊查看銀行帳戶，這一看讓當事人大吃一驚，美國銀行（Bank of America）帳戶已經無法登陸，顯示密碼被修改。張致君嘗試找回密碼，但發現帳戶被凍結。

富國銀行（Wells Fargo）的網上帳戶當時還可以登錄，但所有錢都已處於轉出過程中，帳戶還被綁定在一個跨境匯款軟件上，張致君指出，通常都是華人使用該軟件。此外，一張久未使用的信用卡，也被提現400元現金。多個帳戶一夜之間發生異常，再加上手機失去信號，張致君猜測，嫌犯已盜取她的手機號碼，並接管所有銀行帳戶。

被害人首先趕到存款金額較多的美國銀行，但因所帶證件不齊全，再加上手機不能收到驗證碼，綁定的郵箱也被對方更換，銀行工作人員短時間無法驗證客戶身分信息，「一定需要兩張證件，除駕照外，還要提供社安號原件」。張致君表示，整整一天，她都無法向銀行驗證身分，只能不斷通過客服查詢帳戶裡的錢是否還在。

期間，銀行發現再次出現異常交易，馬上凍結當事人的網上帳戶。但沒想到，嫌犯通過盜取的手機號碼收到驗證碼，騙過客服，重新解鎖被害人帳戶，繼續從事非法轉帳。 銀行反詐部門隨後指出，當事人所有存款，都被轉到一個名叫何欣（Hexin，音譯）的帳戶，張致君表示，「這個名字一看，就感覺是華人名字，幸虧銀行及時發現，及時阻止這筆交易」。

在工作人員的幫助下，張致君終於成功開通一個新帳戶，目前從新帳戶上的信息看，存款都還在，「我不確定這些錢是不是銀行先賠給我的，他們還要進行調查，看最後調查結果，這筆錢是真正給我，還是可能收回」。

當事人指出，富國銀行的帳戶相對比較幸運，事發當天帳戶還能登陸，張致君趕緊換一個新手機號碼，重新綁定帳戶。但因為錢已被轉出，重新回到帳戶需要時間，富國銀行已介入調查，希望盡快阻止這筆錢流向嫌犯口袋。據悉，案發第一時間，當事人也已去警局報案。

回溯整個過程，張致君表示，帳戶被盜的起因，就是因為手機號碼被盜，「如果我沒有及時發現電話信號異常，沒有第一時間跟蹤銀行帳戶，趕到銀行及時處理，恐怕所有的錢都已經被壞人轉走，再也找不回來」。

美國銀行帳戶顯示資金不足，因為錢已被人轉走。（受訪者提供）
美國銀行帳戶顯示資金不足，因為錢已被人轉走。（受訪者提供）
華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）
華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

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