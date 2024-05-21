我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

洛杉磯訊
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）21日公布2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，加州14個城市躋身全美前150，南加州洛杉磯市等榜上有名。不過評比單位表示，就業市場、住房價格等在本次評比中占有很高比重，「今年的排名反映了人們對職業前景、住房負擔能力以及商品和服務成本增加的擔憂」。

加州上榜的大城市包括舊金山（22）、聖地牙哥（46）、聖荷西（70）、聖塔芭芭拉（71）、沙加緬度（116）、洛杉磯（130）等。

佛羅里達州那不勒斯（Naples）因其強勁的就業市場和相對較高品質的生活而位居榜首。在本次評比中，美國最宜居的前十個地方分別位於佛羅里達、愛達荷、科羅拉多、南卡萊羅納、北卡萊羅納、德州和維吉尼亞，幾乎均為中等城市，比如愛達荷的Boise、科羅拉多的Colorado Springs和Boulder、南卡的Greenville、北卡的Charlotte和Raleigh、維吉尼亞的Virginia Beach和德州的Austin。

與傳統的生活和環境品質、文化豐富等指標不同，今年的評比調整了評分權重，更多考慮城市的住房價格和就業市場，換言之，更加「剛需」。評比單位表示，雖然生活品質仍然是許多美國人的首要考量，但城市住房價格和就業市場對於那些尋找居住地的人來說變得越來越重要。

此次排名使用了美國國家海洋暨大氣總署、聯邦緊急事務管理局、美國人口普查局、FBI、勞工統計局的數據和資訊。

就業 加州 房價

上一則

洛縣越裔男持刀夜闖民宅 被前女友一槍斃命

下一則

南加州63歲男子被捕 兩年內涉嫌製造150多起爆炸

延伸閱讀

「投資高鐵是大事」 裴洛西讚中國建設

「投資高鐵是大事」 裴洛西讚中國建設
洛城新語／美增關稅抗中 殃及加州

洛城新語／美增關稅抗中 殃及加州
2020到2023年 費城續居全美第6大城

2020到2023年 費城續居全美第6大城
中國-加州經貿論壇 上海市長龔正率團交流

中國-加州經貿論壇 上海市長龔正率團交流
金山人語／美增關稅抗中 殃及加州居民

金山人語／美增關稅抗中 殃及加州居民
加州醫療補助 關注兒童及青少年

加州醫療補助 關注兒童及青少年

熱門新聞

受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
橙縣新港灘（Newport Beach）一棟新開發的豪宅，近期以3800萬元成交，刷新了該地區今年住宅銷售的價格上限。（地產網站Compass）

華人買家出手 3800萬購豪宅 刷新南加橙縣最貴紀錄

2024-05-19 21:22
南加爾灣市一名UPS司機在工業園區遭遇槍擊身亡，嫌疑人被警方逮捕，目前調查犯罪動機。（abc7電視台）

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

2024-05-17 19:06
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）

神預言 30年前廣告已揭露今年物價

2024-05-15 13:09

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車
個人淨資產61億 美超微梁見後:成功關鍵是「無為」

個人淨資產61億 美超微梁見後:成功關鍵是「無為」