繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華

華人民眾11日凌晨在北加州住家附近拍到的北極光。（陳茶提供）

太陽風暴襲擊地球，在北半球出現豐富多彩的天空光秀，11日晚至12日晨，加州 人仍有機會再次看到綠色、粉紅色和紅色北極光組成的美麗天空。

南加州天象觀察愛好者11日凌晨拍到的北極光當天刷屏社群平台。國家海洋暨大氣總署（The National Oceanic and Atmospheric Administration）表示，11日晚至12日凌晨，南北加 州均仍有機會再次出現北極光，最可能看到北極光的時段是12日凌晨1時至4時。

加州的天空出現北極光極為罕見。北加州華人作家陳茶11日表示，她上一次看到北極光是2003年在舊金山灣區。11日凌晨，她再次在北加州住家附近的曠野中拍到了北極光，照片分享粉絲群立即獲得廣泛點贊。

國家海洋暨大氣總署10日下午發佈罕見的地磁風暴警報，比預期提前了幾個小時。據報導，北極光是由異常強烈的地磁風暴引起的，極其強大的地磁從太陽黑子團爆發出來，通常出現在歐洲、北大西洋、加拿大和阿拉斯加，美國本土看到北極光極為罕見。本次極端強度的地磁風暴將持續到週日甚至可能到下周。在美國本土可看到北極光的時段為11日和12日，南至阿拉巴馬州 ，北至北加州，都有機會看到。如果沒有雲層阻擋，橙縣甚至聖地牙哥和墨西哥都可以看到。