太陽磁暴送大禮 南加華人驚艷極光

南加華人欣欣在內華達猛獁山（Mammoth Mountain）滑雪時拍到粉色極光。（欣欣提供）

地磁風暴降臨加州 ，南北加州華人 喜迎極光。10日晚太陽風暴將極光推向更遠的南方，北加地區和南加聖伯納汀諾（San Bernardino）也有民眾拍攝到天空的流光溢彩，感慨這份地磁風暴帶來的禮物。

北加華人Kevin坐在院子裡看到極光，他說，雖然只能看到紅色極光，但是在家門口能看到已深感幸運。如此霞光萬丈，難道是有寶物現世嗎？南加華人欣欣在內華達的猛獁山（Mammoth Mountain）滑雪，她說，在滑雪封板前一天晚上竟然拍到粉色極光，好激動啊。手機拍的極光照片無需修圖就已經很美麗，再也不用去冰島或者阿拉斯加看極光。

南加華人白小姐10日晚上還專門在外面等極光，她說，跑出去沒看到什麼極光。看網上的照片，洛杉磯地區能看到的極光顯得黑漆漆的。不過有內陸帝國的朋友拍到了很漂亮的紫色極光，且朋友說手機拍出來的極光比肉眼看更漂亮，聽了這句話，她感覺平衡很多。

相比加州，溫哥華和西雅圖都能看到更多彩的極光，當地華人說，人生第一次極光在自家後院看到了，場面很壯觀，肉眼可見極光的移動，當地華人群組都沸騰了，朋友圈被刷屏。手機拍下來特別清楚，對比眼睛看到的還沒那麼多顏色。 這次極光看起來真的不一樣，就在頭頂上方，以前印象裡極光都是那種遠遠在天際邊的。

歡呼雀躍極光美麗的同時，也有人擔心這波地磁風暴的影響。NOAA太空 天氣預報員Shawn Dahl表示，這場風暴對電網高壓輸電線路構成風險，衛星也可能受到影響，進而可能擾亂地球上的導航和通訊服務。2003年一場極端地磁風暴導致瑞典停電，南非電力變壓器受損。

美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 表示，極端地磁風暴狀況11日仍在持續，強烈的耀斑至少會持續到12日。初步報告電網異常、高頻通訊和全球定位系統退化。NOAA太空天氣預報中心的科學家Rob Steenburgh表示，對地球上的大多數人來說，他們不需要做任何事情，只需享受太空天氣的禮物極光。