南加橙縣藝術高中台裔生 膺選美國總統藝術學者

橙縣藝術高中台裔生陳愛德華膺選2024 美國總統學者。(全美高中學者學會NSHSS網站)

美國教育部 9日公佈了 2024 年總統學者(U.S. Presidential Scholars)名單,表彰161名高中生在學術、藝術、職業和技術教育領域的成就;加州 有九人上榜,包括橙縣 藝術高中(Orange County High School of the Arts)12年級台裔生陳愛德華 (Edward Chen,譯音),膺選為總統藝術學者(Presidential Scholar in the Arts)。

教育部長米格爾·卡多納(Miguel Cardona) 表示:「入選第60屆美國總統學者的161 名高中生代表了美國最好的學校,激發了人們對這個國家光明未來的希望。 本人謹代表拜登總統祝賀他們的成就,並鼓勵這些學者繼續志存高遠,激勵他人,並抓住領導機會。」

陳愛德華是一位 17 歲的嘻哈舞者和台美青年藝術家。他是 2023 年嘻哈舞蹈(hip-hop dance)全國青年藝術決賽入圍者,也是橙縣藝術高中「兩步並進」(Two Step Together )舞蹈社社長,他的舞蹈社區倡議旨在向年輕人傳播嘻哈舞蹈的樂趣。 他在學校享譽全國的拉丁舞蹈比賽隊和舞廳舞(Ballroom Blitz)表演隊跳舞,並透過社區表演幫助籌集了超過 1250 美元的資金。

去年夏天,他的舞蹈社在南加州舉辦了 40 個不同的研討會,教授嘻哈舞蹈,有 570 名兒童和 141 名志工參加,這些營地已在 ABC 7 電視台和光譜新聞台(Spectrum News 1)獲得認可。

除了對藝術的熱愛之外,陳愛德華還擔任慈濟基金會(Tzu Chi Foundation)駐聯合國青年代表,出席紐約會議並倡導永續發展。他的目標是繼續為下一代的舞蹈發展提供空間,並且獲得舞蹈和國際關係學士學位。