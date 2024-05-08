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南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

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南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

聖伯納汀諾縣訊
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），日前發生一起讓人心碎的悲劇，母親帶兩名年幼的孩子在河邊野餐。4歲的姐姐先掉進湍急水流中，母親著急尋找女兒，2歲的弟弟無人照顧不幸失足。救援隊找到兩名孩童時，姊弟倆都已身亡。

聖伯納汀諾縣消防局表示，年幼的孩子7日下午3時左右落入溪流中，具體地點位於38號公路旁Thurman Flats野餐區附近的Mill Creek。當局指出，由於該地區手機信號不佳，母親花了一個小時才撥通911報警電話。

根據KTLA5、NBC4等多家媒體的報導，事發時，母親帶著4歲女孩、2歲男孩在此郊遊。當母親照顧年幼兒子時，小女孩不慎掉進湍急水流中。萬分焦急的母親，向野餐區另一個家庭尋求幫助，一起尋找女孩下落，但一直找不到。當母親回到事故發生地時，兒子也失蹤了，推測同樣是不幸失足掉入水中。

悲痛的母親和另一名家庭成員，瘋狂尋找姐弟倆，卻始終沒有兩個孩子的蹤跡。聖伯納汀諾縣警局、空中救援人員、以及美國林務局工作人員接到報警後共同協助，當天下午全力尋找年幼的兄妹。

5日下午4時39分左右，4歲的女孩先被找到；5時09分左右，2歲的男孩也被找到。他們都是在河邊，被救援隊發現。現場影片顯示，救援人員對其中一名兒童進行心肺復甦術，然後將其抱起並送往等候在一旁的救護車。當局表示，兩個孩子都被送往當地醫院搶救，但不幸死亡。截至發稿前，沒有提供更多細節。

4歲的姐姐、2歲的弟弟先後掉進湍急水流中。(NBC電視台)
4歲的姐姐、2歲的弟弟先後掉進湍急水流中。(NBC電視台)
救援人員對落水兒童進行心肺復甦術，將其抱進救護車。(NBC電視台)
救援人員對落水兒童進行心肺復甦術，將其抱進救護車。(NBC電視台)

南加

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