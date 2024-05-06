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南加華人愛去的購物中心現「零元購」 近40人被捕

法中會談聯合記者會 馬克宏提及擔憂台海局勢

有内鬼？南加華商貨櫃屢被盜 防盜門+安保攔不住

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
竊賊駕駛拖車進入倉庫，並瞄準滿貨貨櫃，迅速拖走。（倉庫監控畫面）
竊賊駕駛拖車進入倉庫，並瞄準滿貨貨櫃，迅速拖走。（倉庫監控畫面）

根據數據分析公司CargoNet統計，2023年全美貨櫃盜竊案上升57%，失竊貨物超過1.3億元。貨櫃盜竊案也在南加地區頻發，許多商家深受其害，面臨財物損失和客戶流失等多重問題。南加一個華資物流公司，近日就遇到貨櫃被盜的糟心事， 其倉庫在短短幾個月內就遭遇四次盜竊。業者表示，竊賊嫻熟和迅速的作案手法，連配備防盜門和安保人員都無濟於事。

 視頻來源：商家監控畫面 記者朱敏梓/後製

根據南加某華資物流公司的負責人陳先生說法，他們公司的倉庫位於工業市（City of Industry），倉庫面積較大，周圍還有很大的院子，因此好幾家卡車運輸公司和他們一起使用該倉庫。就在近日，倉庫有盜竊闖入。監控畫面顯示，一輛拖車駛入院子後，一名竊賊下車假裝檢查貨櫃，另一名負責駕駛拖車的竊賊，則瞄準放在院子的貨櫃，迅速駕車靠近並將其拖走，整個過程只有約一分多鐘。

陳先生說，被盜的貨櫃，屬於使用倉庫的其中一家卡車公司。事實上，這不是該倉庫第一次發生貨櫃盜竊案，僅今年就遭遇四次盜竊，其中兩起發生在白天，另兩起則在夜晚。四起竊案中，只有一個貨櫃的貨物被找回；該貨櫃安裝GPS定位裝置，找回的時候，雖然貨櫃已被打開，但竊賊還沒來得及卸貨，因此成功追回失竊貨物。還有一次，雖然找回貨櫃，但其中的貨物，早就不翼而飛。陳先生補充，倉庫院子安裝電動門，晚上還配備保全巡邏，但還是擋不住竊賊，「有時候竊賊會尾隨別的拖車司機進來，很難分辨是工作人員還是竊賊；而且他們動作很快，通常一、兩分鐘就能完成盜竊，很難攔下來」。

陳先生說，他覺得很納悶的是，院子裡停放許多貨櫃，有的是空櫃，有的是滿櫃，但這些竊賊，每次都可以迅速鎖定裝滿貨物的貨櫃，很難不讓人懷疑，是否運輸公司內部存在「內鬼」，或是竊賊提前蹲點。陳先生說，貨櫃被盜事件層出不窮，內鬼事件也曾發生。他說他認識的一名華資亞馬遜物流商，有一天晚上接到警察通知，在奇諾（Chino）一個倉庫發現他們失竊的貨物，而該物流商在接到警察通知前，根本不知道有貨櫃被盜。後來調查得知，是他們的運輸中間商監守自盜，每批貨都偷一部分，最終被偷的貨物數量，高達50個托盤。

陳先生表示，許多卡車公司都不只用一個院子停放貨物。例如前文提及的那家失竊卡車公司，此前在安大略（Ontario）的貨櫃也被盜，最終在Santa Fe Springs找回。當時警察查處一個倉庫，裡面全都是被盜的貨櫃。

陳先生說，許多華人業者的倉庫都在工業市，因此該地可以說是這群貨櫃竊賊的「重點關注地」。而頻發的貨櫃盜竊事件，他認為和警力不足有一定關。陳先生表示，對於業者來說，能做的只有加強防範，例如院子裡加強安保、增加攝像頭，如果是滿櫃的貨櫃，一定要記得上鎖，以及安裝GPS定位裝置等。

南加 工業市 亞馬遜

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