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關愛自閉症 聯合希望盃慈善畫展及頒獎典禮成功舉辦

記者朱敏梓/橙縣即時報導
來賓和獲獎學生合影。（受訪者提供）
來賓和獲獎學生合影。（受訪者提供）

由聯合希望基金會發起的關懷自閉症「愛在藍色世界」國際繪畫比賽近日圓滿結束，並在爾灣萬豪酒店成功舉辦了一場慈善之夜藝術畫展及頒獎典禮。本次活動由爾灣Ugrow Education優格教育與IvyMax飛達教育共同主辦。當晚，眾多嘉賓齊聚一堂，包括爾灣市長Farrah Khan、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）的代表、橙縣縣政委員Donald Wagner的代表等到會支持。

聯合希望基金會理事長，優格教育創辦人Eve Xu表示，「愛在藍色世界」國際繪畫比賽吸引了來自世界各地的小藝術家們投稿，孩子們透過藝術傳遞溫暖，讓世界聯合起來，為特殊兒童群體送上關懷。 Eve Xu在爾灣已經連續三年成功舉辦關懷自閉症慈善畫展和義拍，她希望有更多的機構參與進來，共同為社區出一份力。

飛達教育校長Vickie Zhang致詞稱，此次作為聯合主辦方，在幫助特殊兒童群體的同時，也讓飛達學生有機會組織策劃和參與執行活動。飛達學生在活動開始之初就成立了學生義工組，週末也會掃街小商家贊助，真正提升了領導力，學生們也得到了鍛鍊。

爾灣市長Farrah Khan表示，這場國際繪畫比賽和慈善畫展很有意義，聯合希望基金會舉辦這場慈善之夜，把愛心帶到當地社區的每個角落。她呼籲社會多包容自閉症家庭，對特殊兒童給予包容和關懷，同時她很感謝優格教育與飛達教育以及所有的贊助商為本次活動助力，並為主辦單位頒發了市長證書。橙縣縣政委員Donald Wagner的代表、馬世雲的代表也帶來了感謝狀，表彰主辦方、贊助商以及所有義工。

本次比賽的評審主席Hong Xu，和評審Ying Li、Sarah Marouche、Melissa Becerra 也來到現場觀看獲獎學生頒獎典禮。 Hong Xu與Ying Li表示，透過藝術傳遞溫暖是一場很有意義的比賽，學生們遞交的作品有感染力，比賽共有五個年齡組，總共選出61幅優秀作品，各年齡組金獎3名，銀獎3名，銅獎3名，個人單項獎3名。

此外，當天的拍賣環節也是本次節目的亮點，許多參賽學生拿出自己優秀的作品，還有很多自閉症兒童也專門為這次義拍準備了拍品，共24幅拍品被在場嘉賓全部拍走。頒獎典禮也安排了豐富的節目，例如由自閉症兒童家庭媽媽包雪以及兒子Wilson帶來的表演，音樂老師陳和霞和自閉症學生的鋼琴表演。

左一：聯合希望基金會理事長Eve Xu；右二：爾灣市長Farrah Khan。（...
左一：聯合希望基金會理事長Eve Xu；右二：爾灣市長Farrah Khan。（受訪者提供）

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