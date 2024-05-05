亞裔名人堂 慶祝亞裔傳統月

洛縣縣政委員巴格代表吳忠國（左）為前華美銀行總裁Julia S. Gouw頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

為慶祝5月亞裔 傳統月，亞裔名人堂（Asian Hall Of Fame）1日在洛杉磯 Biltmore酒店舉辦慶祝活動，來自金融、娛樂、時尚等各個領域的亞裔精英聚集一堂，慶祝和強調亞裔在美國的貢獻和重要性。

前華美銀行總裁Julia S. Gouw獲得名人堂頒發的亞裔女性娛樂獎（Asian Women In Entertainment Prize）和2024年度人物。她表示，亞裔女性在娛樂產業需要更多支持和機會。她期待通過與名人堂合作，實現共同的願景，增強亞裔女性的力量並激勵下一代。

亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）表示，亞裔對美國的貢獻需要獲得更多美國人的認知和了解，而亞裔名人堂為此發揮了積極的作用，通過舉辦活動和每年表彰各個領域的亞太裔模範，提升亞太裔的形象和影響力。

名人堂2023年度人物華人慈善家張祥華夫婦出席了活動。張祥華表示，5月是亞裔的節日，他很高興看到這麼多的亞太裔聚集一堂慶祝節日。亞裔需要更多的發聲和團結一致，才能提升自身的權益和地位。

12歲的美籍印尼華裔演員和歌手曾晶瑩（Malea Emma）現場演唱歌曲。她七歲時在美國職業足球 大聯盟演唱國歌，之後獲得美國達人秀（American Idol ）的Gold Ticket。2021年她參演A24電影「After Yang」，和Colin Farrell對戲，並獲得Awards Watch。 曾晶瑩表示，她這次帶來歌曲是「Hero」，回想自己參加美國達人秀的經歷，她覺得很有趣，因為自己是該節目的粉絲，她很榮幸成為該節目最年輕的Gold Ticket獲得者。當時她很緊張，因為很多評委都是名人，雖然她最終因為年齡小未能參加，但希望2027年再次參加該節目。

美國真人秀「天橋驕子」（Project Runway）第16季獲獎者龜山健太郎(Kentaro Kameyama)也帶來他最新時裝單品現場展示。他表示，自己也是一名作曲家和古典鋼琴演奏者，希望通過視聽語言全面展示自己的創作意圖。

照明娛樂（Illumination Entertainment）動畫及創意總監及兔斯基創造者Momo王現場展示其12生肖畫作，她表示，這次帶來兔和馬兩個生肖作品，其中馬的作品出現的怪物形象代表她個性和生活中的不同面，且馬在金色的雨中行走，寓意看似光鮮亮麗，但是背後也有很多付出和艱辛。