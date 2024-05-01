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柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

編譯胡立宗／即時報導
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

Hermès（愛馬仕）柏金包（Birkin）的昂貴身價背後，其實隱藏著耐人尋味的細節。

洛杉磯時報報導，透過正常管道取得柏金包其實沒有小老百姓想的那麼容易，因為每一個柏金包都是由法國工匠手工製成，不是走進Hermès分店，說聲「我要這個」，就能掏錢帶回家的。

要買柏金包，得先和客服專員混熟，不成文的條件之一就是，不管專員賣什麼給你，你都得收，不然這條線就算斷了。當你打好跟專員的關係後，某一天他才會向你提起，「有個柏金包，不知道你要不要？」

原因出在，專員賣出柏金包並不會拿到正常的佣金，但可以以低價購入不是那麼搶手的柏金系列其他產品，如圍巾、鞋子、衣服、珠寶，轉賣後的差價就是他們的佣金。

這些東西通稱「柏金誘餌」（Birkin bait），確實不少客人相信，當他們每年買了一定的量後，才能獲得買柏金包的資格。這些誘餌的單價都在兩萬元以上。

Hermès發言人對上述消息都說不知情、無可奉告。但是與買包人、專家的訪問卻透露出上述細節。Julien's Auctions的時尚專家Michael Amato說，「他們有一套規矩的，或許也不是規矩啦，但就是一套你知我知的潛規則」。

柏金包的難以取得，還有明星加持，使得它們的身價只漲不跌。其他名牌包一出了店門，身價馬上砍半；但是只有柏金包的身價是只漲不跌的。Deloitte Consulting的理事合夥人Karla Martin這樣形容柏金包，「如果你花了兩萬元買進，至少可以五萬元賣出」。

身價只漲不跌最大的原因很大一部分在於取得成本高。以寶馬山花園的深綠色柏金包為例，Hermès定價是1萬2500元，但失主報價3萬7000元，正是因為她取得柏金包前，已經花了很多買路錢。

洛杉磯

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