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南加橙縣地震 華人區震感強

記者王若然／橙縣即時報導
4.1級地震襲南加橙縣。（美國地震局）
4.1級地震襲南加橙縣。（美國地震局）

南加橙縣（Orange County）1日下午2時左右發生規模4.1地震，包括聖蓋博谷、橙縣爾灣在內的多個華人聚居城市有震感。

根據美國地震局（United States Geological Survey），本次地震發生在下午1時49分，震中位於柯洛那市（Corona）西南約5.6哩的聖塔安那山脈（Santa Ana），靠近河濱縣（Riverside County）和橙縣（Orange County）邊界，震源深度近一英里。地震局最初報告的震級為規模4.1。

目前暫無人員傷亡或財產損失報告。根據美國地震局，本次地震觸及達範圍十分廣泛，南部至Encinitas，東部至Temecula，北部至聖塔克拉利塔（Santa Clarita），西部至西米谷（ Simi Valley）。

聖蓋博谷部分城市、橙縣爾灣等華人聚居地有震感。加州橙縣EFC試管嬰兒生殖中心（Ember Fertility Center）運營總監張敏毅介紹，當時她正靠著墻壁與醫師交談，突然感覺墻壁在抖動。一旁的醫師William Frejie表示，作為醫療行業，最怕手術進行時發生地震；好在1日的地震發生在下午2時，而通常手術習慣性的安排在大清早。不過就算發生地震，通常手術室也有備用方案和備用電源確保手術進行。

William Frejie補充，1日的震感很強烈，甚至讓他想起1994年的北嶺地震，當時他正在USC LA county醫院的婦產科值班，儘管距離震中央有約30哩，但仍感受到晃動。

家住鮑爾溫公園的劉女士則表示，地震時正在上廁所，突然感覺馬桶、房門在晃動，起初以為是有人大力甩門引起，但最後心想，家裡也不會那麼不結實，才反應過來是地震。

地震 橙縣 聖蓋博

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