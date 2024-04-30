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南加僑界歡宴童惠珍 凝聚僑心愛鄉愛國

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
南加僑界歡宴中華民國僑聯總會理事長童惠珍來訪，新僑老僑各界代表匯集一堂深度交流。（記者張庭瑜/攝影）
南加僑界歡宴中華民國僑聯總會理事長童惠珍來訪，新僑老僑各界代表匯集一堂深度交流。（記者張庭瑜/攝影）

南加州僑學商界4月29日在888海珍酒樓聯合舉辦大型晚宴，歡迎中華民國僑聯總會新任理事長童惠珍為期八天的訪美行程，童惠珍呼籲海外華僑在兩岸關係上扮演民間溝通的橋樑角色，並鼓勵年輕一代傳承發揚華人文化。現場約有200人出席。

童惠珍自2月17日上任以來，十分重視僑團的聯繫和團體，此行精心規劃約20項的僑團拜會行程。在歡迎晚宴上，童惠珍回顧華僑在中華民國歷史上的重要貢獻，強調華僑是革命之母。她指出，1952年蔣中正總統召開首屆全球華僑大會後，成立了華僑救國聯合總會，宗旨是凝聚僑心、延續中華文化。為落實這項使命，僑聯總會長年舉辦全球華語文競賽，72年來已收到逾15萬件海外華裔子弟的參賽作品。僑聯總會也定期出版「僑訊」月刊，報導世界各地僑社動態，加強僑團間的訊息交流。

針對兩岸關係，童惠珍呼籲在當前官方交流管道受阻的情況下，海外華僑應扮演民間溝通的橋樑角色。透過密切互動，讓對岸民眾了解台灣珍視民主自由的核心價值，體認兩岸生活方式的差異，增進彼此理解。童惠珍也關切海外僑團青黃不接的隱憂。她積極鼓勵年輕一代華裔子弟投入僑社事務，傳承發揚華人文化。她承諾，未來僑聯總會將著力連結台灣的歸僑團體，以及海外華裔二三代，加強世代間的互動交流，讓愛鄉愛國的僑胞情誼薪火相傳。

駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀肯定童惠珍的訪問成果。他表示，童惠珍的熱情和活力令人印象深刻，相信在她的領導下，華僑救國總會必能團結僑社、支持政府，在兩岸關係和平發展上發揮正面影響力。

僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華表示，童惠珍理事長的訪問對象包括中華會館、中文學校、洛僑文教中心、華埠服務中心、台灣會館、福建商會等重要僑團，透過面對面交流來重建聯繫，凝聚僑胞向心力。所謂僑力即是國力，歡迎晚會對於凝聚僑心、振興僑社有重大影響。心在這裡，愛在這裡，希望也在這裡。維護中華民國的存在生生不息，永續發展。

晚宴中，數十年熱忱服務僑界的文光華獲頒續任聘書。僑聯總會也頒發「海外華文著述獎」，表彰傑出華文作家。童惠珍最後以「僑聯因華僑而生，華僑是僑聯的根基」勉勵全體僑胞。她強調，僑聯總會就位於總統府旁，猶如海外華僑在台灣的「娘家」，隨時歡迎僑胞返台時來坐坐，感受溫暖。

童惠珍表示，身為僑聯總會理事長，她將致力促進台灣與海外僑社的聯繫，團結僑心，並呼...
童惠珍表示，身為僑聯總會理事長，她將致力促進台灣與海外僑社的聯繫，團結僑心，並呼籲年輕一代傳承中華文化、參與僑務，以及僑胞在兩岸關係中扮演溝通橋樑，為台灣發展與兩岸和平貢獻心力。（記者張庭瑜/攝影）
童惠珍（左一）爲美西南辦事處主任文光華（右一）獲頒續任聘書。（記者張庭瑜/攝影）
童惠珍（左一）爲美西南辦事處主任文光華（右一）獲頒續任聘書。（記者張庭瑜/攝影）
文光華表示，為歡迎童惠珍理事長來訪特別安排了20多個僑社行程，歷時8天，行程緊湊...
文光華表示，為歡迎童惠珍理事長來訪特別安排了20多個僑社行程，歷時8天，行程緊湊，從中華會館、中文學校，到洛僑文教中心、華埠服務中心、台灣會館等，都是這次走訪的重點僑團。（記者張庭瑜/攝影）
僑聯總會同日頒發「海外華文著述獎」，表彰傑出華文作家，並由童惠珍（右二）、紀欽耀...
僑聯總會同日頒發「海外華文著述獎」，表彰傑出華文作家，並由童惠珍（右二）、紀欽耀（左三）、文光華（右一）一同頒發。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀表示，對童惠珍理事長率團訪問洛杉磯成果印象深刻。歡迎晚宴匯集各界代表，反映...
紀欽耀表示，對童惠珍理事長率團訪問洛杉磯成果印象深刻。歡迎晚宴匯集各界代表，反映出當地僑界高度重視此訪，對僑聯總會在凝聚僑心、促進台灣與僑界聯繫方面，寄予殷切期待。（記者張庭瑜/攝影）

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