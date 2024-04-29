頑皮小貓鑽進退貨包裹 不吃不喝郵寄6天 竟安然無恙

小貓身上的微晶片被掃描，主人終於找到。（KTLA5電視台）

猶他州一只頑皮的寵物貓，鑽進主人亞馬遜 退貨包裹，之後開始長達6天的冒險之旅，不吃不喝在一個封閉盒子內，被運往南加州 。包裹被打開時，這只小貓竟安然無恙。

根據KTLA5電視台報導，猶他居民Carrie Stevens Clark表示，家中的寵物貓Galena突然神秘「失蹤」。她想盡一切辦法尋找，發布傳單、社交媒體帖子，甚至尋遍社區的每個角落。

4月17日，小貓失蹤一周後，Clark接到來自600多哩外的電話，稱小貓找到了，原來寵物貓跟隨亞馬遜的退貨包裹去了南加 州。Clark在臉書上寫道，小貓身上的微晶片被掃描，她因此立即收到短信通知，有獸醫打電話稱貓就在加州。

原來頑皮的寵物貓Galena，在家人不知情時跳進包裹，里面裝滿主人退回亞馬遜的產品。包裹被密封並運走後，這隻貓在沒有食物和水的情況下，冒險旅行六天，最後來到南加內陸河濱（Riverside）的貨物回收中心。

工作人員當時打開這個包裹，令人驚訝的是，這只貓經過長途旅行，竟安然無恙，工作人員把貓帶到獸醫處做檢查，後者掃描晶片並最終找到小貓的主人。Clark對此感激萬分，「如果沒有微晶片和人們的善意，她可能永遠也找不回小貓」。