AI能看面相 卻讓研究人員害怕起來

人工智慧（AI）臉部辨識技術可預測人的政治傾向。（示意圖，Pexels/Bolarinwa Olasunkanmi）

福斯電視台FOX 11報導，「美國心理學家」（journal American Psychologist）近期發表一項研究稱，人工智慧 （AI）臉部辨識 技術「比先前想像的更具威脅性」，對隱私構成「嚴重挑戰」。研究發現，人工智慧可從一個「無表情的臉部圖像」預測一個人的政治取向。

該研究主要作者，史丹福大學商學院組織行為學副教授科辛斯基（Michal Kosinski）表示，人工智慧演算法能準確猜測某人的政治觀點能力，與工作面試預測成功與否，或酒精驅動攻擊性的能力相當。

該研究有591名參與者，他們填寫政治取向問卷，而人工智慧捕捉他們的面部特徵、紋路與指紋，再將這些數據與他們回答問卷的內容資料庫進行比對，以判讀他們政治觀點。

研究人員表示，該研究參與者照片，是以高度控制的方式收集。「參與者穿著調整過的黑色T恤，取下所有珠寶，必要的話還要剔除面部毛髮，使用紙巾擦拭面部，直到臉上沒有任何殘留物。此外頭髮用髮帶、髮夾固定等。」之後，臉部辨識演算法VGGFace2驗證這些影像，確定「臉部描述相符，即一個既獨特於該個體，又在不同圖像間保持一致數值向量。」

「我認為人們並未意識到，僅將一張照片放在那，就能暴露多少訊息」科辛斯基說，「人們性向、政治取向與宗教觀點應該受保護。過去你可進入某人臉書 等帳戶了解他們上述觀點，但多年前臉書關閉這項功能，因大家都清楚這樣很危險。」「然而我們研究表明，臉書向你展示它們的照片，在某種程度上，等同告訴你他們政治傾向。」

作者指出，他們的研究「強調學者、公眾和政策制定者認識和解決面部識別技術，對個人隱私潛在風險的緊迫性。我們的研究還表明，穩定的面部特徵傳達大量訊號，這意味著個人對其隱私控制將更少。」不僅如此，與政治取向相關的面部特徵分析表明，「保守派更傾向於具有較大的下半臉。」

科辛斯基說，「這類演算法可很輕易的運用於數百萬人，且非常快速與廉價。」該研究更像是與人工智慧相關技術的「警示」，這種技術已存在於手機中，且廣泛的在各處使用。他們認為學者、公眾和政策制定者，應該注意並考慮加強監管相關議題。