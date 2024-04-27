南加世華「宴遇春天」 調配雞尾酒熟成牛排

活動提供豐盛美味的派對美食，會員們們共享美好春日時光。（記者劉子為/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加 分會4月27日「宴遇春天」，新老會員們在橙縣 森林湖（Lake Forest）的Staybridge Suites歡聚一堂，共享春日明媚與姐妹交流的歡樂時光。

（影片攝製：記者劉子為）

本次活動由陳怡君召集，副總會長陳玲華、現任會長游蕙綾、監事長鄭怡薇、總幹事彭麗齡等人協助舉辦，活動吸引了曾任會長、新老會員等南加女性企業家參與，世界日報洛杉磯 社社長于趾琴、橙縣文教中心主任蕭蓓如、洛杉磯僑教中心副主任鄭心茹、經文處副領事車懿恬等嘉賓助陣，活動場地則由僑務諮詢委員邱垂煌贊助。

會長游蕙綾表示，會員們平日工作繁忙、埋頭苦幹，這樣的聚會日不僅是放鬆時刻，也是作為少數族裔的女性企業家互相助力的好機會。她指出，南加分會在2024年新增了20多位會員，團隊不斷壯大的同時，希望舉辦的每個活動都能讓大家收穫滿滿。她說，當天的活動輕鬆活潑又乾貨滿滿，讓會員們能夠學習到關於辦宴席、製作派對美食、調酒等實用技能。

召集人陳怡君表示，策劃這個活動是希望世華姊妹們能共享春日的生機盎然，輕鬆享受美麗的午後。陳怡君說，她特別邀請了專業的調酒師示範春季家宴雞尾酒，還準備了熟成牛排、台式炒米粉等表演展示，希望姐妹們能在本次聚會中交流生意、分享生活。

副總會長陳玲華表示，南加分會每次舉辦活動都在學習和聯誼，本次活動的成功舉辦要感謝召集人陳怡君的用心安排。陳玲華指出，她很開心看到南加分會的不斷壯大和人才濟濟，希望世華能夠越辦越好。陳玲華還表示，世華總會馬上迎來三十週年，回台灣舉辦的慶祝活動，目前報名已經近千人，南加分會也會全力祝福和支持該週年慶祝活動的舉辦。