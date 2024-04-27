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希望之城亞裔癌症研討會 AI翻譯溝通無障礙

記者王若然／洛杉磯縣即時報導
國會議員趙美心（左三）為主辦方頒發表揚狀。（記者王若然／攝影）
國會議員趙美心（左三）為主辦方頒發表揚狀。（記者王若然／攝影）

2024亞裔癌症健康研討會27日（周六）在洛杉磯縣杜瓦迪市（Duarte）希望之城（City of Hope）成功舉辦，當天有約200人參加。本次研討會首次採用AI翻譯技術，幫助母語非英語的民眾排除了溝通障礙。

本屆研討會的主辦方分別為美國癌症協會(American Cancer Society)、希望之城和獅子會。當天邀請癌症醫學界醫師和專家進行多場講座，現場還有美國慈濟基金會、華埠服務中心、爾灣加大、嘉偉醫療中心、亞裔戒菸熱線等組織設置攤位，為民眾提供健康資訊和小禮品。參加當天活動的民眾只要集齊各個攤位印章，就可以參與抽獎，大獎是華航提供的洛杉磯-台北來回機票。註冊了該活動的前200名民眾還可享有免費午餐便當一份。

當天的講座持續三個小時，希望之城杜瓦迪癌症中心首席臨床官Vijay Trisal醫師、希望之城OC Leannar基金會癌症中心臨床研究副主席Percy Lee醫師等專家，講述了包括腸癌風險、磁共振放射治療、亞裔飲食、脂肪肝等健康知識。

美國癌症協會加州華人分會會長凌生輝介紹，舉辦針對亞裔的癌症健康研討會有幾個目的，一是達到「教育」的效果，讓亞裔多多了解防癌和克服癌症的知識；二是通過這樣的活動引起主流癌症醫療界的重視，加大對亞裔癌症的研究。

希望之城行政項目經理Sophia Yeung介紹，希望之城與另外兩個機構的合作至少有十幾年之久。在癌症健康領域，有關亞裔的數據收集相對較少，她希望這樣的活動可以增加亞裔對癌症的認識，多多填寫當天的問卷調查，這樣可以收集更多亞裔的數據。

該活動的另一主辦方為國際獅子會第4-L2區。該會成員裴映祺擔任了當天活動的司儀。她表示獅子會與另外兩個單位合作多年，希望講座可以讓更多亞裔了解癌症的治療和預防。

凌生輝特別提到，由於活動每年逐漸擴大，不同的亞裔群體有不同的語言翻譯需求。今年第一次嘗試使用AI翻譯，將專家的話實時翻譯成中文、越南語、韓語、日語和印地語，現場有志願者分發給觀眾藍芽耳機，並協助民眾連接翻譯。

國會議員趙美心出席了當天活動的開幕式。她說，感謝主辦方、志願者讓如此有意義的活動得以成功舉辦。她講述了亞裔群體了解健康知識的重要性。趙美心為當天活動的三方主辦單位頒發賀狀，表彰他們的工作。加州眾議員方樹強（Mike Fong）辦公室代表也出席了開幕式，並為主辦單位頒發了賀狀。

美國癌症協會青年癌症大使攤位。（記者王若然／攝影）
美國癌症協會青年癌症大使攤位。（記者王若然／攝影）
當天的活動吸引了約200人參加。（記者王若然／攝影）
當天的活動吸引了約200人參加。（記者王若然／攝影）

癌症 亞裔 加州

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