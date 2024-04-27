UCLA華女畢業短片 佛州電影節評審團大獎

宋金穗導演在佛羅里達電影節的首映戲院外。(受訪者提供)

華裔青年女導演宋金穗（JinsuiSong）在洛杉磯加大（UCLA）電影學院的碩士畢業作「在很久很久以前」（Something Blue），近日從一眾短片中脫穎而出，一舉奪得佛羅里達電影節最佳敘事短片評審團大獎。

影片的劇情描述女大學生艾米莉回到故鄉參加表哥的婚禮，但在婚禮上不得不面對過去的創傷的故事。本片的大部分內容拍攝於阿罕布拉市（Alhambra）上島海鮮酒樓，片中所有演員均說粵語。另外，包括攝影師、美術設計、服裝設計等大部分主創人員皆為華人 。

宋金穗表示，感謝所有人對影片的辛勞付出，獎項屬於在這個過程中攜手合作的所有夥伴，也屬於一直支持她創作、給予她靈感的華人群體，一路以來收穫了許多珍貴的友誼。劇組在上島酒樓拍攝了三個通宵，雖然攝製已經過去了一年半，但至今她仍與演員們保持密切聯繫，大家在年節時還相約聚會。

值得一提的是，本片獲得了美國著名的全景電影（Panavision）公司新導演項目（New Filmmaker Program）的支持，其所使用的攝影設備均由公司免費提供，總價值約數十萬美元。該公司開發、生產的攝影設備只租不賣，一直備受包括諾蘭在內的好萊塢大導演的青睞。

影片將於5月18日在舊金山 的亞美媒體中心電影節（CAAMFest，原舊金山國際亞裔電影 節）舉行西岸首映，放映地點為Roxie Theatre。