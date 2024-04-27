先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

如果你的錢包裡有一元紙鈔，先別急著花掉，因為它可能值15萬元。

根據Wealthynickel網站，因聯邦鑄版及印刷管理局（Bureau of Engraving and Printing）幾年前印刷所犯下的錯誤，如今美國貨幣 收藏家願意支付最高15萬元來收集這些一元紙幣。

聯邦鑄版及印刷管理局在2014年11月，曾向華盛頓特區印刷廠發出印刷要求，印出一批一元紙幣，而在2016年7月，又向Fort Worth印刷廠提出了相同的一元紙幣印刷要求。這種情況下，兩批一元紙幣擁有相同的序列號，而正常情況下，每張紙幣的序列號都是獨一無二的，但序列號相同的紙幣十分罕見，因此這樣的紙幣價值可觀。

像這樣擁有相同序列號的一元紙幣，目前共有640萬對。雖然看似很多，但因貨幣流通廣泛，目前只找到九對相同的一元紙幣。

有網路說法稱，聯邦鑄版及印刷管理局一開始並未發現紙幣印刷的錯誤。一名銀行職員在聯邦鑄版及印刷管理局的公開資料中發現了不尋常，又進一步要求檢視詳細資料後才確認這一錯誤。之後聯邦鑄版及印刷管理局也承認了該錯誤，並稱有640萬對相同序列號的一元紙幣。

那麼這些可能價值15萬元的一元紙鈔有什麼特徵？首先，在紙鈔喬治華盛頓頭像附近的序列日期為「Series 2013」；在序列號上方必須有聯邦儲蓄 印章「B」字母 ；最後，序列號必須以「*」結尾，並在B00000001*至B00250000* 之間或 B03200001*至B09600000*之間。

如果有這樣的一元紙幣還不夠，需要找到與其對應的相同序列號號紙幣才有價值。

如今，已經收集到兩張相同序列號一元紙鈔的民眾都不願賣出，不過專家估計，這樣成對的一元紙幣，根據其序列號和紙幣情況，可以賣到2萬元至15萬元。