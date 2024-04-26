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加州眾議會59區年度女性 何欣上榜

記者楊青/布瑞亞即時報導
加州第59選區眾議員陳立德（右）26日向爾灣華裔女企業家何欣（中）頒發加州第59選區2024年度「加州傑出女性獎」。左為何欣先生Johnney張。（記者楊青/攝影）
加州第59選區眾議員陳立德（右）26日向爾灣華裔女企業家何欣（中）頒發加州第59選區2024年度「加州傑出女性獎」。左為何欣先生Johnney張。（記者楊青/攝影）

加州眾議會第59選區26日公佈2024年度該區「加州傑出女性」名單，爾灣華裔女企業家何欣（Fiona Zhang）榜上有名。該選區眾議員陳立德在當天的頒獎儀式上表示，加州傑出女性競爭可謂千里挑一，今年由華人女性獲得此項殊榮實屬不易。

陳立德26日在其位於布瑞亞的辦公室向何欣頒獎。他表示，加州59區橫跨橙縣、洛杉磯縣和聖伯那汀諾縣，選區每年除了提出和參與通過各種法案，還有各種評獎，以鼓勵和表彰先進居民；其中加州傑出女性獎是每年最大、競爭最激烈的獎項，推薦和自薦名單往往長達數千人，多年來華裔獲獎人少之又少。

陳立德表示，何欣在激烈競爭中脫穎而出，可謂實至名歸。她是一位熱心的社區領袖和婦女權利倡導者，尤其是她的奉獻精神，對社區社區產生積極影響，給人鼓舞。

陳立德特別提到，何欣不僅是一位成功的女商人，而且樂善好施，在疫情期間不忘社區和民眾，她和先生Johnney張一起，向學校、醫院和警消一線人員以及社區有需要的民眾捐贈了數十萬口罩及防疫物資，幫助大家度過難關。此外，她也在地方教育、醫療保健和婦女賦權相關的事業給與很多支持。陳立德表示，成功華人企業家樂於回饋社區，難能可貴。

何欣和她的先生Johnney近年向陳立德提出了加州應設立「華裔日」的建議。陳立德表示，目前他已將該建議撰寫成文並提交加州議會，預期加州從2025年起將每年的10月15日定為「華裔日」。配合「華裔日」，陳立德也在推動加州增加中文浸潤式教育經費，在加州地方學區進一步普及中英雙語浸潤式教育。

來自大連的何欣表示，她來美十多年，和先生從事房地產開放，她本人也是室內設計師。工作之餘她喜歡做公益幫助別人。她表示未來的公益重點將放到教育上，比如幫助改善公立學校的營養午餐等。她本人的興趣涵蓋時尚、瑜伽和傳統英式下午茶，而三歲半的兒子也是她閑暇的中心，為孩子營造充滿愛的空間，她感到無比幸福。

加州第59選區眾議員陳立德（右）26日向爾灣華裔女企業家何欣（左）頒發加州第59...
加州第59選區眾議員陳立德（右）26日向爾灣華裔女企業家何欣（左）頒發加州第59選區2024年度「加州傑出女性獎」。（記者楊青/攝影）

加州 陳立德 華裔

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