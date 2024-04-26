僑聯總會理事長童惠珍訪世報 提四大施政願景凝聚僑心

僑聯總會新任理事長童惠珍（左）向世界日報社長于趾琴贈送禮物，表達敬意並促進兩機構間的友好關係，並期望未來能有更多交流合作的機會。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 僑聯總會新任理事長童惠珍26日（周五）率團拜會洛杉磯世界日報于趾琴社長，介紹未來施政四大方向：推動「海外不在籍投票 權」立法、活化美國16個辦事處並結合當地社團、以僑胞身分促進兩岸民間交流、持續舉辦海外華裔 青年活動傳承中華文化。童惠珍期盼透過廣大僑胞力量，為台灣及居住國謀求最大福祉，發揮橋樑角色，促進台海情勢緩和，同時凝聚向心力，傳承中華文化及聯繫僑胞情誼。

華僑救國聯合總會簡稱「僑聯總會」，今年2月上任的童惠珍期許能善用僑聯總會的平台，凝聚海外僑胞力量，為台灣及僑居地謀求最大福祉。首先，童惠珍認為海外國民不在籍投票權應為基本公民權利，將推動立法院修法，讓居住於海外且所在地有中華民國駐外單位的國民，都能透過郵寄選票等方式參與投票。她表示，相關法案需要各黨共識，已於3月率團拜會立法院長韓國瑜，盼此案能獲各界支持，讓僑民權益獲得保障。

其次，為活化僑聯組織並凝聚僑胞向心力，童惠珍率團拜訪美國西岸、東岸及中西部共16個辦事處，宣導僑聯總會任務，廣納僑界意見。對於尚未設有辦事處之地區，也將協助評估設置可能性，並結合當地台灣同鄉會、校友會等社團，共同服務廣大僑胞。

第三，童惠珍以僑聯總會的角度審視當前兩岸關係，認為海外僑胞有別於台灣本島居民的高度與身分，更能客觀理性看待兩岸互動。在官方管道受阻的此刻，民間社團更應積極參與交流，為緩和台海情勢貢獻心力。她也期盼未來能創造更多溝通管道及合作機會。

最後，為傳承中華文化並鼓勵海外青年認同中華民國，僑聯總會將舉辦海外華裔青年研習營、中華文化常識比賽、華語文競賽等活動，增進海外青年與台灣及居住地的連結。同時也將加強輔導海外僑胞青年在台求學、創業、就業，成為台灣發展的助力。

僑聯總會每年10月12日都會在台北市國軍英雄館舉辦華僑節大會。選在10月12日是考量到許多海外僑胞會回台參加雙十國慶典禮，華僑節大會當天，國民黨主席、部分縣市長，甚至總統都會蒞臨致詞，向與會的海外僑胞表達敬意及感謝。會後，僑聯總會帶領僑胞遊覽台灣各地風光。

童惠珍強調，僑聯總會在國慶日後舉辦華僑節活動的傳統已行之多年，藉此讓遍佈世界各地的僑胞齊聚一堂，慶祝中華民國生日，並與其他熱愛中華文化、關心台灣發展的僑胞互動交流，對凝聚向心力大有助益。她表示，廣大僑胞是中華民國的重要資產，更是台灣連結國際的重要橋樑。僑聯總會作為最大的僑團，未來也將積極落實上述四大施政方針，在全球各地深耕僑務，以實際行動守護僑胞權益，為台灣發展注入新動能。她期許透過僑胞的力量，為兩岸關係帶來新契機，為中華文化在海外的傳承發光發熱。