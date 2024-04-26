洛杉磯台美人傳統周開跑 展現台灣文化魅力

2024年大洛杉磯「台美人傳統週」將於4月底至6月初舉行一系列精彩活動，重頭戲包括首屆珍奶節暨傳統週園遊會、福爾摩沙馬戲團演出「土地的歌」等，全方位展現台灣文化的多元面貌。（記者張庭瑜/攝影）

2024年大洛杉磯 「台美人傳統周」5月展開，表彰台美人對美國各方面的卓越貢獻，並促進與主流社會及其他族裔的交流互動；活動涵蓋表演藝術、運動競賽、公益活動等各個層面，重頭戲包括首屆珍奶節暨傳統周園遊會、福爾摩沙馬戲團演出「土地的歌」等，主辦單位邀請各界民眾感受台灣文化獨特的魅力。

每年5月舉行的「台美人傳統周」與亞裔傳統月同步進行，旨在表彰台美人對美國各方面的卓越貢獻，並向美國社會介紹台灣豐富多元的文化特色。連任總召集人冉瑞宜再度發揮創意，精心規劃涵蓋不同世代的多元活動，期盼台灣鄉親共襄盛舉，一同感受台灣文化的獨特魅力。

活動於4月20日在台灣會館大禮堂由南加州 台灣人長輩會舉辦的銀髮族歡樂服裝表演秀揭開序幕，展現長者們的活力與創意。接著在4月21日舉行健康家庭養成計畫，邀請專家分享養生秘訣，傳遞健康生活的理念。5月5日在台灣會館舉辦體驗台式府城成年禮活動，讓年輕一代感受傳統成人儀式的意義。台美藝術協會則於5月18至19日在洛僑中心舉辦夏季畫展，展示台美藝術家的創作才華。

本屆傳統周的重頭戲之一是5月18日在蒙特利公園市 巴恩斯公園（Barnes Park）舉行的首屆珍奶節暨傳統周園遊會。現場除了精彩的舞台表演、美食攤位、童玩展覽及豐富摸彩外，還特別舉辦台美兒童創意繪畫比賽，讓小朋友盡情發揮想像力。透過台灣發明的人氣飲品珍奶，向世界行銷台灣獨特的美食文化。

另一大亮點是僑務委員會邀請的福爾摩沙馬戲團於5月16日在千橡市(Thousand Oaks)、19日在艾爾蒙地(El Monte)演出「土地的歌」，融合特技與武術等元素，生動呈現台灣意象，必定讓觀眾大飽眼福。

其他精彩活動還包括莉娟雅韻舉辦的第五屆台語歌風華音樂會、台灣會館乒乓球協會傳統周乒乓球賽、美國六桂宗親會會長洪家棟在洛僑中心舉辦的「台灣攝影經典展-龍躍台南400年」展現古都風華，以及台美二代創辦的慈善基金會MadhatterKnits號召民眾編織愛心小毛帽，送給早產兒保暖，傳遞愛與溫暖。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、洛僑中心副主任方瓊逸、大洛杉磯台灣會館副董事長蔡漢成等人出席記者會，感謝台灣會館多年來持續舉辦此一盛事，更讚揚總召集人冉瑞宜、全體工作人員及各個僑團的努力付出，並共同呼籲各界民眾能夠踴躍參與，共同見證台美人的傳統文化之美。

有關活動的完整資訊及時程安排，民眾可上台美人傳統周的官方臉書粉絲專頁查詢: