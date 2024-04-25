第一樂高聯盟世錦賽 亞凱迪亞四華生獲激勵優勝獎

亞凱迪亞「密碼破解者競賽隊 」在休士頓賽場亮相，（左起）Brandon Liu、Ocean Xu、Ethan Chen和 Aidan Tan。（家長Amber Chen提供）

由亞凱迪亞 學區（Arcadia School Unified District）四名初中男生組成的「密碼破解者機器人競賽隊 」（CODE BREAKERS，簡稱CB），代表南加州 參加了上周在休士頓 舉辦的「第一樂高聯盟世界錦標賽（FIRST LEGO League World Festival），與150多個來自全美及全球最優秀的機器人競賽隊同場競技，表現出色， 贏得了「激勵優勝者獎」（Motivate Winner Award）。

四名隊員是Aidan Tan、Ethan Chen和Ocean Xu（Foothills初中），以及Brandon Liu（Dana初中）， 他們組建的機器人競賽隊參加了第一樂高聯盟的第二個賽季。本賽季的創意項目主題是「運用高科技，為需要幫助的群體也可以參與到你喜歡的活動和興趣愛好」。隊員們一起集思廣益，「腦力激盪」，積極參與並提出許多有建設性建議，最後小組設計了一款針對於自閉症兒童群體的特殊性耳機。

CB機器人競賽隊不僅在創意項目中獲得了好成績，也在機器人項目中取得520高分的好成績。他們利用周末一起學習編程，深度討論，復習以及研究歷屆比賽的項目。同學員們 還利用課餘時間， 參加許多賽後活動，並且積極地參與周邊社區的大量公益活動。

在比賽取得好成績後，CB隊員們借此機會感謝 Wawa Insurance 及其他愛心人士們對該隊遠赴加休士頓參加比賽的慷慨贊助，也非常感謝洛杉磯兒童醫院（CHLA） 自閉症和神經發育的行為健康中心團隊，對於他們這次「創新項目」（Innovation Project）的大力支持以及重要指導。

贊助單位也希望「密碼破解者競賽隊 」的表現和成就，能夠激勵更多優秀的亞裔青少年參與到機器人各項比賽及更多有意義的STEAM（科技工程藝術數學）活動。