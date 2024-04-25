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洛杉磯台美皇后拜會蔡英文 交流身份認同與價值觀

洛杉磯訊
兩位台美小姐皇后春假訪台拜會蔡英文總統（中），雙方就台美人身份認同、台灣文化傳承等議題深入交流。（台灣會館提供）
兩位台美小姐皇后春假訪台拜會蔡英文總統（中），雙方就台美人身份認同、台灣文化傳承等議題深入交流。（台灣會館提供）

2022台美小姐皇后兼現任美國亞裔小姐張芳瑜和2023台美小姐皇后宋依珊，在3月底春假時期到台灣進行了為期一週的歷史與文化之旅，並且應邀到總統官邸拜會蔡英文總統，原定半小時會面超過了一小時。

會談中，張芳瑜與宋依珊均表達對蔡總統平易近人的印象深刻，抵達官邸時，受到蔡英文的愛犬樂樂的熱情歡迎，在與總統的對話中，張芳瑜提到，討論台美人在主流社會面臨的挑戰時，總統給予了發人深省的建議：身份認同和價值觀，真正重要的是對內心認同有清晰自覺，並堅定地捍衛理念。總統強調台灣人民經歷了漫長而堅韌的歷程，彰顯了毅力和努力的可貴。此行不僅是一次會面，更是對她身為台美人以及繼續宣傳台灣的決心的肯定。

宋依珊回憶抵達官邸時心情緊張，擔心能否充分表達想法。沒想到和蔡英文對話輕鬆愉快，她還介紹了家中的寵物。她不僅提到台美小姐啟發了她積極參與台美議題活動、模擬聯合國會議，加深了對人權的重視，也成為抵抗中共學生聯盟的成員。令她難忘的是，當問及「台美小姐應如何著裝來代表多元化的台灣」時，蔡英文回答：「我們傳承的是台灣堅忍精神！」

台美小姐總召集人楊悅英向總統說明，台灣會館自2000年開始舉辦台美小姐選拔賽，藉此運用柔性力量宣導台美人的身份認同。近八年來在蔡總統的領導下，台灣的國際地位大幅提升，台美小姐活動的目的也轉向對外宣傳台灣。台美小姐的培訓課程包含台灣歷史與文化，讓第二代台美人深入了解台灣的美食和休閒娛樂之外，還有豐富的文化底蘊和歷史積澱。

2024年台美小姐選拔活動報名截止日期為2024年5月31日，詳情請參閱官方網站misstaiwaneseamericanpageant.org。

蔡英文 亞裔 中共

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