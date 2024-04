搞得像買酒一樣 未來在加州看成人片得先出示身分證件

加州新法可能要求先看證件才能進入成人網站。(本報資料照片)

加州 議會的兩黨議員上周達成共識,在眾議會的隱私與消費者保護委員會(Privacy and Consumer Protection Committee)通過Assembly Bill 3080提案。

此一由共和黨 籍眾議員 阿拉尼(Juan Alanis)所提的議案,要求成人影片網站採取「合理行動」確保觀影者僅限成人,本案接下來將由司法委員會審查。

沙加緬度蜂報指出,所謂的「合理行動」可能包括要求觀影者出示政府核發的證件。至於成人影片網站的定義,草案的定義是,「每年度特意使超過三分之一的內容為露骨色情者」。

隱私與消費者保護委員會無異議通過草案的決定,獲得保守派團體一致讚許,包括「婦女關心美國」(Concerned Women for America)、「加州天主教會」(California Catholic Conference)、「加州家庭委員會」(California Family Council),與Exodus Cry、Family Policy Alliance、Pacific Justice Institute Center for Public Policy。

「婦女關心美國」的聲明表示,本案是保護兒童的重要一步,避免他們意外或無意間接觸到不雅猥褻的影音內容。

不過反對的團體也有一堆,諸如「電子前哨基金會」(Electronic Frontier Foundation)、 「言論自由聯盟」(Free Speech Coalition)、Advocates for Youth、Center for LGBTQ Economic Advancement and Research、GLSEN、National Abortion Federation、Netchoice and Reproaction。

「電子前哨基金會」的聲明指出,法案將限縮成人觀影的權利,變成每個網站到訪者都要出示政府核發的證件,或是允許檢視帳戶交易紀錄,這將明確地侵犯隱私,「而且成人本來就可以接觸這些資訊」。