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加州最好高中 這間異軍突起 名列第一

記者王若然／洛杉磯縣即時報導
位於河濱市的Riverside Stem Academy，2024年位居加州高中第一名。（學校臉書）
位於河濱市的Riverside Stem Academy，2024年位居加州高中第一名。（學校臉書）

「美國新聞與世界」(US News & World Report)近日發布2024年最新全美最佳高中排名。就加州而言，排名第一的高中，是異軍突起的位於河濱市（Riverside）的河濱Stem學術高中（Riverside Stem Academy）。而在華人區、多次排名第一的喜瑞都市ABC學區惠提尼高中（Whitney High School）則位列第二。

河濱Stem學術高中在前幾年的「美國新聞與世界報導」高中排名中，一直有不錯成績，今年更進一步，在加州最佳高中排行榜中奪魁。該學校2023年和2022年，均進入該榜單位列第10；據學校官網介紹，該校2011年建校，是一所公立高中，屬於河濱聯合學區。

河濱Stem學術高中是其他學區學生「可選擇」學校（school of choice），意思是其他學區的學生，可以通過抽籤進入該校學習。校如其名，河濱Stem十分注重對科學、技術、工程和數學（STEM）的培養，學校由五至12年級學生組成。該校少數族裔學生占比達74.7%，其中亞裔占22.6%，西裔占42%。

在今年的加州最佳高中排名中，位於喜瑞都（Cerritos）的惠提尼高中排名第二。該高中的2023和2022年排名分別為第二和第一。該校少數族裔占比達96.1%，其中亞裔占比79.1%，西裔占11%。

加州最佳高中排名的前六位，均位於南加。除以上兩個學校，排名第三位的高中為位於北好萊塢，是洛杉磯聯合學區的Science Academy Stem Magnet；第四位為位於橙縣Cypress安那罕學區的牛津學校（Oxford Academy）；第五位在卡森市（Carson），從屬長堤學區的加州數學科技學術高中（California Academy of Mathematics and Science）；第六位為洛杉磯市威明頓地區（Wilmington）的Harbor Teacher Preparation Academy。

「美國新聞與世界報導」的全美高中排名，加州在全美排名第七，該排名根據每個州在全美前25%高中所占數量多寡決定。加州1652所參與排名的高中，有121間高中在全國排名前5%，579間全國排名前25%。全美各州中，麻州第一、康州第二，再次是新澤西州、馬里蘭州和佛州。

最佳高中排名的評判標準，包括學生在數學、語言和科學方面的表現，以及低收入（under-served）學生的表現。高中畢業率、為大學做的準備等，也都是考察標準。

加州 學區 亞裔

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