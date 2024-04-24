又是波音 洛杉磯飛香港航班冒煙迫降 華人乘客多

美國聯合航空洛杉磯飛往香港，緊急迫降停飛47小時。（受訪者提供）

美國聯合航空（United Airlines）客機原定19日從洛杉磯飛往香港，但飛行過程中，機艙內偵測到煙霧，不得不改飛往舊金山 國際機場。停飛長達47個小時後，這架飛機21日獲准飛往新加坡 。據悉，這架迫降飛機上華人乘客居多。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，航空記錄顯示，19日上午10時40分，這架聯合航空801號航班離開洛杉磯國際機場 ，僅90分鐘後，機組人員就收到煙霧探測器警報。這是一架波音787-9夢想客機（Boeing 787-9 Dreamliner），已使用7年。飛機最初在舊金山上空約3萬4000呎處巡航，隨後盤旋降落到舊金山國際機場 (SFO) 。

聯合航空發言人表示，飛機降落後，出於高度謹慎態度，機場消防部門和醫務人員進入機艙詳細檢查，之後才允許所有乘客和機組人員安全下機。航司稱，由於接下來的航班被取消，航空公司為176名乘客做出替代旅行路線安排。

此次航班終點是中國香港，飛機上的大部分乘客都是華人，鄧女士當天也在這趟迫降航班上。她表示，乘客當時被告知一號機艙出現不明煙霧，且無法查明原因，只能臨時迫降。乘客後續的回家路，更是經歷曲折，因為當天滯留機場人數眾多，導致航司改簽系統非常混亂，錯誤百出。

迫降飛機在舊金山機場停飛長達47個小時，直到21日才獲准飛往新加坡。這起飛行事件，是近幾個月來該航司十幾起事件中的最新一起。本月早些時候，聯合航空一架準備飛往奧蘭多的波音757客機在跑道上等待起飛時，被一架波音787客機撞到，757客機的左翼有部分遭折斷，而當時機上坐滿乘客。另一架從從德國法蘭克福（Frankfurt）飛往美國舊金山，不料起飛沒多久，就有乘客反映廁所傳出惡臭，屎水甚至蔓延到機艙，班機只能緊急返航。

由於連續發生多起飛行事故，聯邦航空管理局加強對聯合航空公司的監管，波音公司也因安全問題受到聯邦監管機構和立法者的嚴格審查。自今年1月，阿拉斯加航空波音737客機艙門高空脫落以來，波音公司經歷管理層改組，總裁也發布聲明稱，將在今年年底前辭職。

乘客鄧女士的女兒陽陽評論指出，「此次因安全隱患迫降的飛機才飛7年，應該算是蠻新的，但還是出現故障。波音公司總裁辭職有什麼用，最重要的是要好好整修飛機，不要再發生類似事件，讓乘客失去信心」。