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南加迪士尼19億擴建計畫 一讀獲市府批准

安那罕訊
迪士尼將斥資1.9億元進行擴建。（迪士尼）
迪士尼將斥資1.9億元進行擴建。（迪士尼）

安那罕（Anaheim）市議會日前以7比0全票通過當地的迪士尼擴建計畫的一讀。該計畫將在未來十年，花費至少19億元，對園區進行擴建。

該計畫將在5月7日的市議會上進行二讀，若通過，迪士尼擴張計畫將正式獲得當地市府批准。而根據該計畫的任何實質土地變動，至少要等最終通過的30天後才會發生。

迪士尼這項斥巨資的擴建計畫，名為「Disneyland Forward」。包含對主題公園的擴建，增加更多遊樂項目，酒店、商店、餐廳以及對園區道路的修改等。具體來說，新增園區將建在Disneyland Drive西側的酒店旁，即如今的Toy Parking區域上將建立高樓、商鋪、餐廳及娛樂設施。該計畫中還包含迪士尼花費4000萬元從市府購置Magic Way、 Hotel Way以及部分Clementine大街所有權。其中Magic Way將從現在的車道，變成完全的人行道。

對於當晚決議，安那罕市府發文表示，雖然該擴張計畫尚處初期，但市府希望該計畫是一個綜合的園區提升方案，而不是僅限於某個新的項目或新園區。市府表示，即便該計畫最終通過，其中的單個項目，仍需要通過市府額外的批准。

聲明表示，「因為遊客對城市至關重要，所以安那罕市府對評估Disneyland Forward計劃，長期持開放態度。在城市所有收入中，遊客帶來的收入超過一半；這些稅收將用於服務市民、警消、圖書館、社區服務，並為城市償還債務」。「我們做出這一決議，是秉著對周邊鄰居、商業利益考量，確保任何改變，都對社區有益。」

根據迪士尼公司，迪士尼有1000畝土地尚待開發，相當於七個新的迪士尼公園。

迪士尼 圖書館

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