南加3青年入室盜竊130多起 多針對亞裔餐廳
洛杉磯市警局（LAPD）23日宣布，3名盜竊南加130多商家的青年嫌犯已被逮捕，他們大多針對亞裔餐廳，目前尚不清楚原因何在。
根據KTLA5電視台報導，LAPD確認3名嫌犯分別是，19歲的Jacob Pugh，來自洛縣朗代爾市（Lawndale）；25歲的Kewon Stevenson，來自洛杉磯市；另一名青少年嫌犯身分未明。
警方表示，3名嫌犯組成的團夥，至少入室盜竊洛杉磯縣131間商家，大部分經營亞洲和東方美食。這些案件發生在2023年3月至6月間， 嫌犯通常尋找規模較小的家庭經營餐館，竊盜事件對這些商家造成損失巨大。
當局指出，犯罪團伙慣用作案手段，是用尖銳打孔工具破壞商家門窗玻璃並進入店內，警探們稱之為「打孔幫」（Punch Crew）。3名嫌犯通常洗劫店家的收銀機、電子設備以及平板電腦等。在竊盜過程中，嫌疑人使用不同車輛接應，這些交通工具都是從汽車租賃公司、或點對點汽車共享平台（peer-to-peer car-sharing platforms）租賃。警探指出，他們通常一次瞄準同一地區的數家餐館，盜竊得手後，再轉移到其他地方作案。
盜竊團伙總計從這些商家偷走價值約8萬元的財物，造成約16萬元損失。3名嫌犯目前都被找到並逮捕，Pugh和Stevenson兩人被控19項商業竊盜罪，保釋金97萬5000元。
據悉，3名嫌犯因一起與竊盜無關的案件，被北縣懲教所（North County Correctional Facility）拘留，並因該案在范奈斯（Van Nuys）法院受審，因此牽連出他們曾犯下的上百起入室盜竊案。調查人員目前正在與地方檢察官辦公室合作，對這幾名青少年嫌犯提出指控。入室盜竊案仍在調查中，有更多資訊的民眾可致電洛杉磯市警局877-275-5273提供線索。
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