我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美援外3法、布林肯抵上海、反以學生在幹嘛？

不需大學文憑薪水佳 3個熱門技工工作

南加3青年入室盜竊130多起 多針對亞裔餐廳

洛杉磯訊
盜竊團伙大多針對家庭經營的亞裔餐廳。（洛杉磯市警局）
盜竊團伙大多針對家庭經營的亞裔餐廳。（洛杉磯市警局）

洛杉磯市警局（LAPD）23日宣布，3名盜竊南加130多商家的青年嫌犯已被逮捕，他們大多針對亞裔餐廳，目前尚不清楚原因何在。

根據KTLA5電視台報導，LAPD確認3名嫌犯分別是，19歲的Jacob Pugh，來自洛縣朗代爾市（Lawndale）；25歲的Kewon Stevenson，來自洛杉磯市；另一名青少年嫌犯身分未明。

警方表示，3名嫌犯組成的團夥，至少入室盜竊洛杉磯縣131間商家，大部分經營亞洲和東方美食。這些案件發生在2023年3月至6月間， 嫌犯通常尋找規模較小的家庭經營餐館，竊盜事件對這些商家造成損失巨大。

當局指出，犯罪團伙慣用作案手段，是用尖銳打孔工具破壞商家門窗玻璃並進入店內，警探們稱之為「打孔幫」（Punch Crew）。3名嫌犯通常洗劫店家的收銀機、電子設備以及平板電腦等。在竊盜過程中，嫌疑人使用不同車輛接應，這些交通工具都是從汽車租賃公司、或點對點汽車共享平台（peer-to-peer car-sharing platforms）租賃。警探指出，他們通常一次瞄準同一地區的數家餐館，盜竊得手後，再轉移到其他地方作案。

盜竊團伙總計從這些商家偷走價值約8萬元的財物，造成約16萬元損失。3名嫌犯目前都被找到並逮捕，Pugh和Stevenson兩人被控19項商業竊盜罪，保釋金97萬5000元。

據悉，3名嫌犯因一起與竊盜無關的案件，被北縣懲教所（North County Correctional Facility）拘留，並因該案在范奈斯（Van Nuys）法院受審，因此牽連出他們曾犯下的上百起入室盜竊案。調查人員目前正在與地方檢察官辦公室合作，對這幾名青少年嫌犯提出指控。入室盜竊案仍在調查中，有更多資訊的民眾可致電洛杉磯市警局877-275-5273提供線索。

一旦闖入店內，3名嫌犯就會洗劫店家。（洛杉磯市警局）
一旦闖入店內，3名嫌犯就會洗劫店家。（洛杉磯市警局）
嫌犯使用尖銳的打孔工具打碎商家的門窗玻璃。（洛杉磯市警局）
嫌犯使用尖銳的打孔工具打碎商家的門窗玻璃。（洛杉磯市警局）

洛杉磯 亞裔 洛縣

上一則

加州灣區油價又見7字頭 聖伯納汀諾甚至漲到8元

延伸閱讀

迎接世足、奧運 洛杉磯國際機場將整建

迎接世足、奧運 洛杉磯國際機場將整建
史島入室搶劫案 4劫匪全落網

史島入室搶劫案 4劫匪全落網
橙縣2女慣犯偷母嬰商品 網友氣憤又心疼

橙縣2女慣犯偷母嬰商品 網友氣憤又心疼
專挑賓州亞裔商家盜竊 集團首領落網

專挑賓州亞裔商家盜竊 集團首領落網
橙縣2女慣犯零元購 母嬰產品成贓物氣憤又心疼

橙縣2女慣犯零元購 母嬰產品成贓物氣憤又心疼
紐約州府預算終表決 增打擊零售盜竊法案

紐約州府預算終表決 增打擊零售盜竊法案

熱門新聞

豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55
比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
嫌犯是一名30歲至40歲的非裔男性，身高約6呎，體格魁梧。（巴沙迪那警察局提供）

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

2024-04-17 14:27
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
好市多粉絲們發起了一份請願書，要求組合披薩重新上架。(Reddit)

千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

2024-04-19 17:40

超人氣

更多 >
空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者

抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者