南加3青年入室盜竊130多起 多針對亞裔餐廳

盜竊團伙大多針對家庭經營的亞裔餐廳。（洛杉磯市警局）

洛杉磯 市警局（LAPD）23日宣布，3名盜竊南加130多商家的青年嫌犯已被逮捕，他們大多針對亞裔 餐廳，目前尚不清楚原因何在。

根據KTLA5電視台報導，LAPD確認3名嫌犯分別是，19歲的Jacob Pugh，來自洛縣 朗代爾市（Lawndale）；25歲的Kewon Stevenson，來自洛杉磯市；另一名青少年嫌犯身分未明。

警方表示，3名嫌犯組成的團夥，至少入室盜竊洛杉磯縣131間商家，大部分經營亞洲和東方美食。這些案件發生在2023年3月至6月間， 嫌犯通常尋找規模較小的家庭經營餐館，竊盜事件對這些商家造成損失巨大。

當局指出，犯罪團伙慣用作案手段，是用尖銳打孔工具破壞商家門窗玻璃並進入店內，警探們稱之為「打孔幫」（Punch Crew）。3名嫌犯通常洗劫店家的收銀機、電子設備以及平板電腦等。在竊盜過程中，嫌疑人使用不同車輛接應，這些交通工具都是從汽車租賃公司、或點對點汽車共享平台（peer-to-peer car-sharing platforms）租賃。警探指出，他們通常一次瞄準同一地區的數家餐館，盜竊得手後，再轉移到其他地方作案。

盜竊團伙總計從這些商家偷走價值約8萬元的財物，造成約16萬元損失。3名嫌犯目前都被找到並逮捕，Pugh和Stevenson兩人被控19項商業竊盜罪，保釋金97萬5000元。