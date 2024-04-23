害怕地震又不想離開加州 可考慮搬到這兩個地方

報告顯示，沙加緬度感受到地震的可能性比其他城市低。（美國地質調查局USGS）

福斯電視台FOX 40報導，隨著加州 主要斷層大震周期已過，許多人預測加州恐隨時發生大地震 （Big one）。而報告顯示，加州首府沙加緬度（Sacramento）和中央山谷（Central Valley）地震風險相較其他城市低，或能避免破壞性大震災害。

加州地震局（California Earthquake Authority）表示，簡單來說，地震是由斷層引發，大多數加州人居住在距離斷層30哩範圍內，愈靠近活動斷層，感受到地震的可能性便會增加，震感也更大。

根據第三次統一加州地震斷裂預測（Uniform California Earthquake Rupture Forecast，UCERF3）報告顯示，未來30年內（從2014年算起）發生大地震（芮氏規模六級）可能性為99%，發生規模七級地震可能性為75%。對比來說，大多數造成破壞的震度多為四或五級。

但加州首府或許是加州「天選之城」，可避免破壞性震動。FOX 40首席氣象學家艾波斯坦（Adam Epstein）表示，「若你喜歡加州，但討厭地震，你可選擇生活在避免地震最佳的地方。沙加緬度和中央山谷的地震風險是全州最低。」他補充道，聖安德里斯斷層（San Andreas Fault）穿過之處，從舊金山 到洛杉磯的加州海岸線是加州地震風險最高之處。