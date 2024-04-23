遊民地鐵隨意割喉 洛杉磯女乘客枉死

60多歲的女乘客坐在地鐵車廂裡，被遊民無辜刺死。（KTLA5電視台）

洛杉磯地鐵站 日前發生一起致命兇案，被害人、嫌犯身分都已確定。警方指出，45歲的遊民 男子在地鐵車廂中隨意割喉刺死女乘客，現已抓捕歸案；當局認為，還有其他受害者曾經遭到此嫌襲擊。

根據KTLA5電視台等多家媒體報導，這起悲劇發生在22日（周一）清晨5時左右， 60多歲的被害女子當時正坐在南行的地鐵車廂裡，列車行駛到環球影城B線車站 （Universal City B Line Station）前，女子突然被一名陌生男子無辜刺傷，當場血流不止。

洛杉磯警察局稱，嫌犯是45歲的遊民Elliot Tramel Nowden，他用兩把小菜刀刺傷受害者的喉嚨。被害人當時在車廂裡流血過多，並在環球影城站下車，嫌犯也隨即下車逃離。現場監視設備記錄了兇犯的面孔，目擊者描述嫌疑人及其獨特的穿著，警方因此在范杜拉大道（Ventura Boulevard） 和瓦恩蘭大道（Vineland Avenue）附近找到嫌犯並逮捕歸案。當局稱，這名45歲的無家可歸者被指控犯下謀殺罪，保釋金200萬元。

案件調查顯示，嫌犯Nowden和受害者並不認識，洛市警官Meghan Aguilar表示，從目擊者、以及現場勘查情況來看，這起案件完全是無緣無故發生的，遊民發起暴力襲擊前，與被害人之間沒有任何爭吵。調查人員表示，他們相信還有其他受害者遭到嫌犯Nowden的攻擊。

洛杉磯地鐵再次發生兇殺案件，讓搭乘公共交通的民眾十分恐慌。華人李女士一家三口最近正在洛杉磯旅遊，每天主要的交通工具都是地鐵、巴士，前幾天乘坐地鐵去過環球影城。聽聞這起兇案，李女士非常後怕， 「當地朋友介紹說洛杉磯地鐵很亂，我們在車廂、月台上也看到一些奇怪的人，但沒想到會有這麼恐怖，此後再也不敢坐地鐵了。」

每天乘坐地鐵的影城市（Studio City）居民Jackinman認為，地鐵治安情況變得越來越糟，「以前只有市中心比較亂，但現在已經延伸到其他地區了。」