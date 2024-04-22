洛城一夜幾十輛車被砸 警報未響也沒有遺失財物

嫌犯使用類似錘子的小工具和手電筒破窗進入車內。（KTLA5電視台）

洛杉磯 西區日前多輛汽車被破壞，居民稱30分鐘內有18輛汽車遭到襲擊，社區周圍一哩範圍內，至少23輛汽車被闖入、或車窗被砸。但案發期間，沒有驚動任何汽車警報裝備，被害人反映，也沒有任何車內財物被偷。

（視頻來源：KTLA5電視台／記者邵敏後製）

根據KTLA5等多家媒體的報道，洛杉磯Playa Del Rey社區4月至今發生犯罪狂潮，居民為此十分崩潰。洛杉磯警局調度員，同一天接到這個地區居民打來的大量電話，稱汽車被闖入、或車窗被砸碎。

案發現場多個監控探頭拍到做案過程，嫌犯使用類似錘子的小工具和手電筒破窗進入車內。居民表示，不知道為什麼，車上的警報器沒有被觸發。畫面中可以聽到車窗被打碎的聲音，但在重複的破壞行為中，沒有一部汽車的警報器響起，居民懷疑嫌疑人擁有某種特別的工具、或掌握某種高超技術。

大部分受害者都指出，他們的車內沒有遺失任何物品。Trent Marlow是其中一名受害者，他表示自己的汽車被砸，該地區至少還有另外5輛車被砸。Trent不知道嫌犯在找什麼，因為車裡沒有放任何貴重物品，所以對方什麼也沒有偷到。雖然沒有東西被偷，但居民已經厭倦該地區頻繁的犯罪問題，並指出，「犯罪率上升，逮捕和定罪率卻下降，這是一個可悲的事實。」警方目前沒有嫌疑人的任何信息，希望公眾能夠幫助提供案件線索。