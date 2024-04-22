洛城女子熱鬧地鐵站被割喉刺死 月台上血衣醒目

地鐵月台上，被害人留下的衣服、血跡十分醒目。（KTLA5電視台）

洛杉磯 影城市（Studio City）地鐵站 ，22日早上發生一起殘忍的命案。當局宣布，一名女子被割喉刺傷，送往醫院搶救不治身亡。現場地鐵的月台上，被害人留下的衣服、血跡十分醒目。

案件發生在凌晨5時左右，案發地點位於蘭克希姆大道（Lankershim Blvd）3901號、環球影城 B 線車站（Universal City B Line Station）。根據KTLA5電視台的報導，洛杉磯警方和消防員及時對這起惡性案件做出反應。

洛市警局（LAPD）發言人證實，警方到達現場後，發現一名喉嚨被刺傷的女性受害者。現場畫面顯示，地鐵月台上有衣服和血跡，旁邊是一列停止運作的地鐵列車，現場已被警戒線封鎖，多名警察正在勘查中。據稱，女性被害人被立即送往當地醫院搶救。警局發言人之後證實，這名身份不明的受害者在醫院被宣布死亡。嫌疑人僅被描述為一名攜帶兩個袋子的男性，當局尚未公佈嫌犯其他資訊。

截止發稿前，還不清楚嫌疑人是否已被拘留或仍在追捕中，警方也未透露這起謀殺案是隨機發生，還是有針對性的攻擊。洛杉磯地鐵站一向因治安惡劣出名，這起謀殺案再次引起人們的恐慌。