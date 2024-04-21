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獲甘迺迪家族支持 霍克曼將為打贏洛縣檢察長全力以赴

記者楊青/洛杉磯即時報導
Rory Kennedy（右一）、Max Kennedy（左二）16日代表肯尼迪家族在洛杉磯縣警察局前廣場宣佈支持Nathan Hochman（右二）競選洛杉磯縣檢察長。（記者楊青/攝影）
Rory Kennedy（右一）、Max Kennedy（左二）16日代表肯尼迪家族在洛杉磯縣警察局前廣場宣佈支持Nathan Hochman（右二）競選洛杉磯縣檢察長。（記者楊青/攝影）

美國前總統甘迺迪的侄子侄女、美國前司法部長和參議員羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy）的小女兒Rory Kennedy和五兒Max Kennedy，16日代表甘迺迪家族在洛杉磯宣布支持霍克曼（Nathan Hochman）競選洛杉磯縣地方檢察長。肯尼迪家族表示，他們「對賈斯康（Gascon）保護洛杉磯人失去了信心」，同時稱讚霍克曼是「一個正直的人，與我們的父親的許多價值觀有共同點」。霍克曼表示，他將為打贏賈斯康的選戰全力以赴。

奧斯卡金像獎提名紀錄片製片人Rory Kennedy表示，她和哥哥Max（作家兼歷史學家）都全力支持霍克曼，因為他在刑事司法方面有著多元化的背景，更相信他將大力支持犯罪受害者，同時相信他在適當的時候尋求監禁以外的替代方案來處理初次非暴力犯罪案。兩人表示，他們是代表肯尼迪家族表達對霍克曼的支持。

曾在費城擔任助理地區檢察官三年多的Max Kennedy表示，他和他的妹妹及家人對洛縣現任檢察長賈斯康甚至拒絕考慮反對謀殺犯和暴力強姦犯的假釋感到非常失望。他表示，洛杉磯應有一位名符其實的檢察長，這個人應該既關心犯罪受害者，也嚴懲冷血謀殺和強暴的罪犯。但是，賈斯康卻放棄了他為受害人提供幫助的責任，他根本沒有資格保護洛杉磯人。

Rory Kennedy說，「公眾應該感受得到地方檢察官的支持，現在卻恰恰相反，我們對賈斯康失去了信心。霍克曼才是我們的後盾」。

霍克曼曾擔任聯邦檢察官、負責監督司法部稅務部門的美國助理總檢察長、洛杉磯市道德委員會主席以及辯護律師，他表示，他非常感謝甘迺迪家族的支持。他表示，羅伯特·甘迺迪是我們國家最偉大的領導人之一，也是保護受害人的倡導者，堅決反對不公正現象。得到來自甘迺迪家族的支持，他深感謙卑和榮幸。如果當選，他將不負眾望，成為受害者和他們家人的捍衛者。

洛杉磯 司法部 暴力犯罪

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